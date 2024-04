30 milioni di italiani assumono integratori: quali sono quelli utili al benessere? Prendersi cura del proprio benessere è un tema sempre più centrale in tutte le famiglie. Alla base di uno stile di vita sano c’èla dieta equilibrata, la giusta attività fisica e una buona dose di riposo, ma anche gli integratori alimentari ci aiutano a vivere meglio: quelli a base di magnesio possono risultare utili in ogni fase della vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Negli ultimi anni il consumo di integratori alimentari è aumentato, tanto che ad assumerli sono 1 italiano su 2 (1). Secondo gli ultimi report ad essere più attente alla salute sono di certo le donne, che dettano il passo alle abitudini di tutta la famiglia: per grandi e bambini è molto importante un'alimentazione bilanciata e uno stile di vita sano, ma in alcuni casi la giusta integrazione fa davvero la differenza sul benessere psicofisico e infatti quelli più usati agiscono sulla stanchezza. In poche parole, gli italiani hanno bisogno di un boost al metabolismo energetico!

Ma esistono davvero degli integratori indispensabili? Spesso è sottovalutato, ma quando ci sentiamo stanchi e spossati è probabile che ci troviamo di fronte a una carenza di magnesio. Questo è un minerale importantissimo per il buon funzionamento del nostro organismo, ed è infatti coinvolto in più di 300 processi cellulari: è naturalmente presente nelle nostra ossa e nei muscoli, ma si stima che una grande fetta di popolazione ne sia carente. Questo perché nonostante i cibi più sani ne siano ricchi (pensiamo a legumi, cereali e frutta secca) solo una piccola parte viene correttamente assorbita.

Ecco che l'integrazione di Magnesio Supremo può diventare un'abitudine quotidiana da consolidare nel tempo e da cui ottenere beneficio. Basta assumerlo ad esempio al mattino, sciolto in acqua, per iniziare la giornata al meglio, oppure alla sera per prepararsi al riposo e favorire la distensione muscolare. Il Magnesio Supremo, non a caso, è l'integratore più consigliato nei periodi di particolare stress o intenso lavoro, in presenza di stanchezza cronica o semplicemente per assicurare un buon sostegno al metabolismo energetico di tutta la famiglia.

Ormai tutti sappiamo che alla base di uno stile di vita sano c'è la dieta equilibrata, una giusta dose di movimento fisico, e perfino il riposo è importantissimo! Ricaricare le energie passa anche dai momenti spensierati che scegliamo di passare con chi amiamo, dal nutrimento mentale che ci regala l'arte, e infine dal supporto di una buona integrazione.

