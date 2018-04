Il gol al novantesimo minuto di Koulibaly è stato tutto sommato il male minore per gli avventori, per lo più tifosi della Juventus, della sala scommesse "Intralot" di piazza Dante a Chieri, in provincia di Torino. Per cause che sono ancora in via di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, sono caduti due metri quadrati di soffitto, sfondando la controsoffittatura dell'esercizio commerciale.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso, che comunque non hanno rivelato nessun trauma di grave entità ma solo qualche ferita e un grande spavento. Con ogni probabilità, i feriti stavano assistendo in televisione alla "Gara Scudetto" tra la Juventus e il Napoli, vinta 0-1 dai partenopei. Nella tarda serata i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale e hanno dato l'inagibilità fin quando non verranno ristabilite le minime condizioni di sicurezza.