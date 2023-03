Tutto quello che pensi sull’RC Auto (forse) è sbagliato È una polizza obbligatoria e importantissima per tutti gli automobilisti, eppure intorno all’assicurazione per antonomasia girano ancora luoghi comuni e false credenze. Da un lato, un sistema a volte complesso che rende difficile una scelta ponderata, dall’altro l’esigenza di risparmiare visti i rincari: come districarsi in questo mondo?

A cura di Ciaopeople Studios

L'acronimo sta per Responsabilità Civile Auto ed è uno dei primi e importantissimi obblighi con cui ha a che fare l'automobilista: non può esserci vettura in strada che non sia assicurata, pena sanzioni severe. Gli italiani sono dei guidatori appassionati e proprio in virtù dell'uso quotidiano che si fa dell'auto è importante essere protetti da eventuali danni causati agli altri quando si è al volante. Spesso questa polizza viene percepita come una delle tante tasse a cui dover far fronte ma scegliere la migliore in base alle proprie esigenze è invece un passaggio cruciale, non solo per risparmiare, ma anche per non incorrere in brutte sorprese in caso di sinistro! Ecco quindi qualche luogo comune da sfatare per diventare cintura nera di Assicurazione!

Le assicurazioni online sono sicure?

Secondo l’ultimo bollettino IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), nel corso del 2022 solo il 14% delle assicurazioni sono state stipulate online, nonostante avessero un prezzo conveniente. Questo dato si collega a ben due falsi miti: il primo ha a che fare con una mancanza di fiducia verso il mezzo tecnologico e il secondo è lo scetticismo dato dalla convenienza. Ancora oggi, infatti, si tende a preferire il proprio agente di zona, convinti che il canale tradizionale sia la scelta più sicura. Si può invece sottoscrivere con tranquillità una polizza auto online, basta affidarsi a siti qualificati e certificati. Le assicurazioni online garantiscono gestione dei sinistri, attenzione al cliente e coperture assicurative ottimali e hanno spesso prezzi più convenienti, questo perché non si avvalgono di intermediari e utilizzano il web.

Si risparmia solo al Nord?

È una delle frasi che sentiamo pronunciare più spesso quando si tratta di RC Auto, eppure non è necessariamente così. Le fluttuazioni di prezzo che possono esserci tra regione e regione vengono calcolate dalle compagnie basandosi sulla percentuale di incidenti ed eventuali truffe o frodi. Eppure, anche nelle zone in cui l'assicurazione può essere oggettivamente più cara, si può ricercare la polizza migliore facendosi aiutare da un comparatore di prezzi, come 6sicuro.it.

Il portale permette infatti di confrontare i preventivi delle varie compagnie assicurative, così da cercare in modo facile, veloce e sicuro, la polizza più conveniente per le proprie esigenze. Per risparmiare ancora di più, poi, è possibile tenere monitorati i prezzi in diversi periodi dell'anno: accedendo all'area riservata 6sicuro.it tutti i preventivi verranno salvati, pronti a essere consultati ogni volta che se ne ha la necessità.

L’RC Auto non fa che aumentare?

Siamo abituati ai continui rincari, per questo non vediamo mai di buon occhio i cambiamenti di prezzo, anche quando minimi. Nel caso delle assicurazioni, però, immaginare solo rincari è semplicemente un’errata percezione! Infatti, negli ultimi anni le auto sono state utilizzate decisamente di meno, facendo calare quindi il tasso di incidenti e il premio relativo. Il 2022 è stato un anno di ripresa generale e potrebbero essere aumentati fisiologicamente i costi se comparati al 2020. Insomma, ci sono diverse variabili che entrano in gioco e i prezzi potrebbero variare in su o in giù durante l’anno, l’unico modo per rimanere aggiornati è usare un comparatore assicurativo.

L’RC Auto è difficile da capire

Il mondo delle polizze può sembrare un universo complicato, fatto di numeri e variabili impossibili da decifrare, ma conoscere le nozioni base e andare oltre i luoghi comuni è già un ottimo modo per districarsi e affrontare la scelta con consapevolezza. Per tutto il resto, invece, ci si può far aiutare dai portali che ottimizzano il lavoro al posto nostro – proprio come 6sicuro.it.