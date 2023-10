Tre anni senza un luogo di ritrovo: la storia di Qualto ha finalmente un lieto fine Il piccolo borgo montano si era ritrovato nel 2020 a vedere chiuse le serrande dell’ultimo ristorante del paese, così l’assessore ha chiesto aiuto sui social e ha ricevuto subito in risposta una “Sorpresa Perfetta”!

A cura di Ciaopeople Studios

Immagina di vivere in un posto incantevole, un borgo tra i più antichi d'Italia che affaccia su un belvedere di case in pietra e colline floride, eppure, non avere un luogo dove mangiare una pizza insieme a famiglia o amici. È quello che per tre anni hanno vissuto, non con poca amarezza, i 76 abitanti di Qualto, il suggestivo borghetto dell'Appennino bolognese. Il paesino della frazione di San Benedetto Val di Sambro, come tanti piccoli comuni montani, ha visto nel corso degli anni un progressivo spopolamento e la chiusura degli esercizi commerciali: l’ultimo dei suoi ristoranti ha chiuso i battenti nel 2020, lasciando la comunità senza un luogo di ritrovo. Così l'assessore Roberto ha pensato di rivolgersi ai social e, pochi giorni dopo, gli abitanti hanno trovato la piazza centrale del paese illuminata dalle luci di una pizzeria a cielo aperto: è stata cameo a realizzare per tutti i cittadini la sua “Sorpresa Perfetta” portando in paese, per una sera, tutto il gusto di Pizza Ristorante.

“La pizza è il cibo conviviale per eccellenza, così quando abbiamo scoperto la storia di Qualto, abbiamo subito deciso di contattare l’amministrazione locale e organizzare assieme a loro una sorpresa per tutta la comunità.” ha detto Niccolò Cortelazzo, Marketing Manager cameo. La serata si è svolta lo scorso 20 settembre ed è stato proprio l'assessore, insieme al sindaco, a dare il via a un evento che segna una rinascita per questo piccolo borgo. I luoghi di ritrovo come pizzerie e ristoranti sono importanti specialmente nei piccoli comuni, perché consentono ai cittadini di non perdere la socialità e al contempo aiutare la loro economia.

La sorpresa, quindi, non è stata un'occasione sporadica per mangiare in compagnia, ma la volontà precisa di costruire qualcosa di permanente che riporti anche a Qualto il gusto dello stare insieme. Per questo motivo, cameo ha deciso di donare al borgo un luogo di ritrovo: un chioschetto-pizzeria nel centro del paese. I lavori inizieranno già a breve e il piccolo chiosco sarà probabilmente aperto prima dell'inizio dell'inverno, una stagione particolarmente rigida tra le montagne degli Appennini bolognesi.

Durante la cena a sorpresa, inoltre, sono state presentate in anteprima le nuove pizze della gamma Ristorante Grandissima in tre diversi gusti: il nuovo formato si adatta alla dimensione della teglia del forno di casa ed è ideale da dividere in quadratini e condividere. Margherita Saporita, Salame e Quattro Formaggi sono arrivate nei supermercati proprio in questi giorni, per chiunque voglia celebrare la gioia di stare insieme. La pizza, anche in questo caso, è buona davvero in tutti i sensi!