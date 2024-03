Tra il SSN e la sanità privata c’è anche una realtà fatta di cooperazione e altruismo Grazie al prezioso contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica in tutta Italia esistono poliambulatori medici dedicati ai più vulnerabili. Fanno parte del cosiddetto “welfare innovativo” e quello a Santhià, in provincia di Vercelli, è stato inaugurato con successo nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In occasioni emergenziali non sempre gli ospedali pubblici sono in grado di rispondere velocemente alle esigenze dei malati, così spesso ci si trova costretti ad usufruire della sanità privata. Ma cosa succede quando ci si trova in una condizione economica fragile? Su tutto il territorio italiano sono nati negli anni, grazie alle Caritas diocesane, dei poliambulatori solidali che offrono assistenza medica e supporto psicologico sia per i malati che per i loro familiari, appartenenti a una fascia debole e in forte disagio economico.

A Santhià, in particolare, ce n'è uno inaugurato nel 2022 che offre un centinaio di visite mensili: è grazie all’infaticabile opera degli associati, dei medici e degli infermieri volontari, che nel corso del tempo sono stati attivati nuovi servizi come visite mediche specialistiche, consulto psicologico giovanile, progetti per malati affetti da Alzheimer, e perfino il trasporto dei malati per le visite oncologiche. Santhià è un importante crocevia in provincia di Vercelli dove la Fondazione “Amos più – Obiettivo Salute Ets” è attiva da oltre dieci anni, ma la rivoluzione del poliambulatorio sta nell'approccio innovativo. Non si tratta solo di assistenzialismo, le persone fragili e bisognose vengono accompagnate all'interno di percorsi che permettono loro di riscoprire il proprio valore e la propria dignità.

Il poliambulatorio, attivo tre giorni a settimana, ha visto la luce grazie alla collaborazione dei medici di famiglia e il sostegno economico dei fondi arrivati dall'8xmille alla Chiesa cattolica: una firma che ai contribuenti non costa nulla, ma che è capace di attivare iniziative così lungimiranti che portano benefici, in modo capillare, a tutto il territorio. La Fondazione ha infatti coinvolto la cittadinanza di Santhià con momenti formativi sul tema della salute stimolando il valore dell'altruismo e della cooperazione, e i cittadini stessi hanno potuto segnalare le carenze e avanzare a loro volta delle proposte per migliorare la vita di tutta la comunità.

