Per una settimana niente streaming: durante Sanremo si ferma proprio tutto? È l’appuntamento più atteso dell’anno per gli amanti della musica o dello spettacolo. Ma parliamoci chiaro, il Festival è anche un evento di costume a cui non si può proprio rinunciare: in Italia, e non solo, l’attenzione è puntata sulla kermesse… e perfino Netflix sembra mettersi in pausa. Ma solo per qualche giorno! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È da martedì scorso che tutto sembra si sia fermato: stop ai programmi tv, alle uscite con gli amici e perfino in ufficio non si parla d'altro. Il Festival è uno dei pochi eventi che riesce a far parlare di sé proprio tutti: c'è chi lo ama, chi lo prende in giro e chi fa finta che non esista… ma una cosa è certa, alla fine ne stiamo parlando! Ma cos'è che rende questo evento così seguito, tanto da bloccare tutto il resto? Di certo la più recente direzione artistica, che sembra orientata di più ai giovani e all'intrattenimento, ma c'è anche lo zampino di internet. Tra contest, commenti ironici e video virali è nelle ultime edizioni che il Festival è diventato davvero inarrestabile, segnando uno share del 74% e contando più di 50 milioni di interazioni online!

E se durante il resto dell'anno non possiamo fare a meno di film e serie in streaming, durante questa settimana perfino Netflix porge omaggio alla tv: il più grande servizio di streaming di intrattenimento ha già mostrato gli altri anni il suo amore per Sanremo, sfoderando le pubblicità più geniali di sempre. Anche per questa 74esima edizione Netflix ha deciso di puntare sull'ironia e lasciare il segno con una nuova campagna: non solo le sue star, ma anche le icone della piattaforma, sono in viaggio verso Sanremo!

Lo spot originale di 30" ha come protagonisti i simpatici “cubi” che danno il volto a ogni profilo Netflix, e tra una scena e l'altra si vedono le iconcine prepararsi al viaggio per poi sbarcare “in carne e ossa” nella cittàligure, dove in questi ultimi giorni le abbiamo viste spostarsi tra il red carpet e i punti nevralgici.

Insomma, se è vero che tra due giorni saremo già pronti a riascoltare l'amatissimo “tudum” che segna l'inizio dello streaming, per adesso godiamoci queste ultime serate sul divano, tra risate, canzoni e qualche lamentela.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.