Giugno è il mese Pride per eccellenza, quello in cui celebrare la diversità di ciascuno e l’uguaglianza nei diritti di tutti senza distinzione. Un mese che si apre al mondo, alle libertà degli individui e alle loro esigenze per descrivere un desiderio che da 52 anni la comunità LGBTQIA+ cerca di realizzare: il desiderio di una società aperta, accogliente ed equa che rispetti ciascuno nella realizzazione del progetto di sé.

Contro la disuguaglianza per una società più equa

Facile capire che quest’anno il Pride-time è un momento ancora più forte. La pandemia ha sospeso la socialità per un anno ed è ancora difficile colmare la distanza. Gli effetti di questa emergenza si sono visti soprattutto sulle persone più fragili e non tutelate, soprattutto sulle persone della comunità LGBTQIA+, le famiglie arcobaleno, le persone transgender e gender non conforming.

Milano 18-27 giugno: è qui la festa?

Ebbene dal 18 giugno è in corso di svolgimento la Pride Week, dieci giorni (che si concluderanno il 27) di eventi festosi e stimolanti, organizzata dalla Commissione Pride del CIG Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno che ha coinvolto tantissimi enti e onlus che stanno punteggiando in queste ore la città di un orgoglio diffuso. Qualche esempio eclatante? La collaborazione con Piano City Milano, per far risuonare di note colorate tutta la città e quella con Mare Culturale Urbano che nell’ambito del MiX Festival ha aperto la serata del 22 con l’anteprima milanese del docu-film “Cicliste per caso” che racconta il viaggio in bici di un duo affiatato, Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, alle prese con un’impresa leggendaria: percorrere 4.000 km e scalare 60.000 metri attraverso gli USA, dal Canada al Messico lungo la Great Divide, misurandosi con i propri limiti e corroborando (o meno) il legame. Anche l’Istituto Italiano di Fotografia ha voluto inserirsi in questo evento colorato progettando IIF E Milano Pride: 4 Anni Di Campagne, una mostra a cura di Sanni Agostinelli che dal 23 giugno all’8 luglio 2021 presso la IIF WALL (Istituto Italiano di Fotografia, via Enrico Caviglia 3, Milano) evidenzierà gli scatti delle campagne pubblicitarie di Milano Pride. Un modo per valorizzare il talento, la creatività e la sensibilità e l’entusiasmo degli studenti di IIF nell’approcciarsi alle tematiche della comunità LGBTQIA+.

Milano 24-25 giugno: tutti in piazza

Le parole dell’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti hanno spalancato ai colori Pride ben quattro piazza della città: “…i diritti di tutte e di tutti esercitati in una società equa e inclusiva sono indispensabili per il benessere di ciascuno e dell’intera collettività… Per questo il Comune rinnova la sua vicinanza e il suo supporto alla comunità LGBT + e all’edizione del Milano Pride di quest’anno, che finalmente potrà cominciare a tornare anche nelle piazze della città”, hanno spalancato ai colori Pride ben quattro piazza della città. Giovedì 24 e venerdì 25 sono partite le Pride Squares: luoghi da sempre deputati alla socialità che ora riprendono colori e voci che parlano di diritti.

Pride Squares: viva la libertà, viva la libertà

La zona dell’Arco della Pace sarà dedicata a diritti e politica, piazza Santa Francesca Romana al teatro, ai libri e alla cultura, il piazzale Lavater al Rainbow Garden, con tante iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli, mentre in Largo Bellintani ci sarà la possibilità di effettuare test HIV e tamponi Covid, rapidi e gratuiti. La Pride Week si concluderà oggi 26 giugno quando alle 16:00 all’Arco della Pace partirà la grande manifestazione finale e il Rainbow Ride, un percorso dei singoli con uno scopo collettivo: in bicicletta, correndo, ma anche a piedi o in sedia a rotelle, ogni km contribuirà al percorso della comunità LGBTQIA+ a sostegno del ddl Zan. Per aderire basta scaricare la app STRAVA, entrare nel club ‘Rainbow Ride’ e donare i propri km alla causa.

Il programma completo e le prenotazioni per accedere alle iniziative contingentate sono aggiornati qui e sulla piattaforma del Milano Pride.

“We are Welcome”: la campagna del Milano Pride 2021 firmata Brainpull

La campagna del Milano Pride 2021 è stata pensata e creata da Brainpull. La diversità è il pensiero dominante del futuro: abita le strade e la rete, l’economia e il linguaggio, le scuole e gli uffici. La comunità LGBTQIA+ è un valore reale e vitale nel tessuto collettivo. Superato il coming out, la comunità afferma con assertività la sua presenza e il suo ruolo. Non si bussa alla porta della propria casa: è questo il messaggio di consapevolezza che Brainpull ha voluto trasmettere con la campagna “We are Welcome” per il Milano Pride.