Lo shopping per gli under 30? Rigorosamente senza contanti Tra tutte le generazioni sono i millennial e la gen Z a preferire i pagamenti elettronici: dal 2016 ad oggi il numero di giovani sotto i 30 anni che usano abitualmente la carta di credito è addirittura raddoppiato.

A cura di Ciaopeople Studios

Se i baby boomer (cioè i nati tra il 1946 e il 1964) sono meno abituati ad usare la tecnologia per prenotare viaggi, servizi o fare acquisti, la generazione X se la passa decisamente meglio. I nati un po' dopo, fino al 1980, infatti, hanno visto la tecnologia nascere e crescere, non la guardano per questo con un occhio troppo severo, eppure secondo i dati sono ancora affezionati al denaro contante e preferiscono acquistare nei negozi fisici tutto quello di cui hanno bisogno. I millennial, al contrario, sono forse la prima generazione a non aver mai visto un assegno cartaceo e a preferire la comodità dei pagamenti smart e perfino contactless: carte prepagate, portafoglio digitale, trasferimenti P2P per condividere il conto al ristorante, oppure piani di risparmio online. La tecnologia piace tantissimo ai millennial, coloro nati tra il 1981 e il 1995, tanto da utilizzarla quotidianamente anche per pagare un semplice caffè: secondo gli ultimi studi solo il 25% degli acquisti è stato pagato con denaro contante.

E la gen Z? La generazione dei nativi digitali, quelli nati tra il 1996 e il 2010, sono cresciuti in un mondo già dominato dai social e dalla tecnologia, per questo anche con i pagamenti non hanno problemi ad abbracciare le soluzioni che questa offre, soprattutto se la carta di credito è collegata all'immancabile smartphone. Ormai le soluzioni per gestire in autonomia i propri soldi anche da giovanissimi sono tante, perfino se si ha l'esigenza di avere tutto su un'unica app del cellulare. Seguendo questo trend, PostePay parla la lingua giusta, unendo in una sola offerta la Carta prepagata Postepay Evolution e la SIM PosteMobile con il piano Connect Back 200. Qualche anticipazione? Fino al 10 agosto di quest’anno i titolari della carta possono richiedere la SIM con attivazione gratuita via app e ricevere delle cuffie wireless in regalo: un premio garantito per rendere ancora più speciale la navigazione in rete, tra video social, musica e chiamate. Non solo, il piano permette di ricevere sconti in cashback per i giga non utilizzati, quindi quello che non consumi si trasforma in denaro spendibile per qualsiasi altro acquisto.

In una società in continua evoluzione spesso sono i giovani a buttarsi a capofitto per provare le novità e le innovazioni del settore, e quello dei pagamenti non è da meno: comprendere da subito il valore dei soldi e il potere di essere consumatori consapevoli è un vantaggio che Millennial e Gen Z hanno già imparato a sfruttare.

I pagamenti digitali possono essere non solo semplici e veloci, ma anche sicuri e più comodi da monitorare, perché è tutto a portata di click.