La tecnologia che si prende cura delle nostre passioni Fare spazio a ciò che ci fa star bene, dedicarsi a noi stessi dopo o tra tanti impegni è ora possibile: esiste una "passa-porta", un nuovo tablet dalle performance elevate che con un solo clic ci fa passare da un mondo dove possiamo lavorare e studiare a uno dove coltivare tutti i nostri interessi.

A cura di Ciaopeople Studios

Se c’è qualcosa di buono che ci ha lasciato la pandemia è stata la scoperta di una nuova consapevolezza di sé e dei propri reali bisogni. Il bisogno di godere delle piccole cose, il bisogno di vivere relazioni positive, in famiglia e fra gli amici, di semplificare e snellire la propria vita da tanti “sovrappiù” che appesantiscono al posto di alleggerire.

È arrivato il tempo del ben-essere

La priorità è diventata la conciliazione tra vita lavorativa, relazioni e hobby, la possibilità di fluire in contesti diversi senza cesure e perdite di tempo e senza stress. In poche parole “il tempo” di cui disponiamo ha assunto una nuova dimensione, non più scandita dal ticchettio degli orologi, ma dal significato che gli attribuiamo: tempo per vivere ogni istante, anche breve, con nuova energia e una nuova visione, tempo per crescere, realizzarsi e per stare bene. Il ben-vivere confluisce ora nel ben-essere fisico, psicofisico, mentale ed emotivo e questo “benessere” è diventato essenziale cambiando lo stile di vita di ciascuno. Non c’è la ricerca dell’istante di euforia o dell’eccesso, ma di quegli istanti che ci fanno stare bene, in equilibrio e in armonia.

La tecnologia che apre al “Me-Time”

Per questo anche la tecnologia sta cambiando, dirigendosi sempre di più verso quelle soluzioni che permettono di vivere la vita non spezzettata in scompartimenti stagni, ma integra e composta, fluida. Una tecnologia che dia valore al tempo per sé, al “Me-Time”. Non sarebbe meglio avere un unico supporto per fare tutto ciò che ci piace e ci fa crescere? Qualcosa che ci garantisca esperienze coinvolgenti ovunque e non solo tra le mura del salotto di casa: qualcosa di leggero, versatile che ci permetta di essere in tutte le nostre molteplici dimensioni. Esiste e si chiama Lenovo Tab P12 e non è un semplice tablet, perfetto per lo studio e il lavoro, la progettazione, la creazione di schemi e appunti, ma un universo dal quale attingiamo anche i nostri momenti di benessere e di svago: è un Me-Time Tablet.

Lenovo Tab P12, un tablet al servizio del nostro benessere

Siamo a lavoro o stiamo studiando e abbiamo una lunga pausa pranzo? Perché non ascoltare la nostra musica o i podcast preferiti, oppure vedere l’ultima puntata di una serie TV su un display LCD molto ampio da 12,7 pollici (32,23 cm) e una risoluzione 3K? Il display di Lenovo Tab P12 presenta, infatti, una densità di pixel superiore del 50% rispetto a un display Full-HD delle stesse dimensioni: questa dotazione ci permette di vedere ogni dettaglio ed è l’ideale per lo streaming e per le sessioni di light gaming. Ma anche l’ascolto è performante per un tablet grazie ai quattro altoparlanti JBL con tecnologia Dolby Atmos®. Così si può ritornare dietro a una scrivania o a un banco carichi e arricchiti dall’esperienza appena vissuta.

Le molteplici potenzialità del Lenovo Tab P12

Ma le possibilità non finiscono qui. Con Lenovo Tab P12 si può progettare un viaggio on the road, aggiornarsi sui social, seguire le lezioni di danza o di meditazione online, disegnare, ma anche aumentare la propria produttività quando si lavora da remoto. Infatti consente di fare videochiamate, editare video e foto, magari per rimpolpare di post il proprio blog, creare la nostra musica, leggere libri, imparare il coding e tutto ciò che ci permette di coltivare le nostre passioni e il nostro “essere in divenire”. Per consentirci di muoverci da una dimensione all’altra del nostro Me-Time senza soluzione di continuità.

