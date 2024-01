La tecnologia al servizio del benessere Un tempo si collezionavano prodotti tecnologici per semplificarci la vita, oggi ce la semplifichiamo scegliendo prodotti, come i tablet di nuova generazione, capaci di offrire innumerevoli opzioni in un unico device, supportando così tutte le nostre necessità e passioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le giornate passano scandite dalle mille “cose da fare”, tra impegni lavorativi, di studio e piccoli momenti di puro benessere. Se è vero che le soddisfazioni in campo lavorativo o scolastico regalano momenti di grande euforia, è nelle piccole cose che ritroviamo quell’equilibrio e quell’armonia che ci ricaricano.

L’importanza del tempo dedicato a noi

Dopo una sessione impegnativa di studio o al lavoro quanto è ritemprante poter dedicare del tempo a se stessi facendo le cose che più ci fanno star bene, gustandosele lentamente? Guardare un film con chi amiamo, gustare a piccoli sorsi la tisana della felicità o quella fresca birra artigianale acquistata in qualche antica birreria, fare yoga, correre per le strade di campagna al buio con una torcia sulla fronte, o semplicemente dedicarsi alla beauty routine. L’esperienza di benessere è diventata la modalità per contrastare lo stress e dare più valore a ogni istante della propria vita: è diventata essenziale. Il benessere non è inteso come una formula “edonistica”, come una fuga dal dovere, ma in senso olistico, come armonia ed equilibrio tra tutti i lati della nostra vita, tra mente e corpo.

Una tecnologia costruita intorno al “me-time”

Può la tecnologia venirci in aiuto e semplificare questo nostro desiderio di prenderci cura di noi e del nostro tempo? Certo, se è pensata proprio per soddisfare questo bisogno. Esiste un device progettato per facilitare i momenti di me-time, al tempo da dedicare a sé. Non esclude la produttività, ma, al contrario, include tutte le opzioni possibili per lavorare, divertirsi, apprendere, studiare e crescere. Versatile e compatto, Lenovo Tab P12, forte del background e della visione dell'azienda, asseconda ogni nostra possibile passione. In un unico device sono racchiuse infinite possibilità: dopo aver preso appunti in modo preciso (grazie anche all’opzionale Lenovo Tab Pen Plus che funziona insieme alle applicazioni gratuite Nebo® e MyScript Calculator 2), disegnato grafici, creato note su documenti pdf, non è necessario cambiare supporto per una pausa da dedicare alle nostre passioni. Si può vedere un film, ascoltare musica, guardare un tutorial o partecipare a una lezione di yoga online, progettare un viaggio o il prossimo post del proprio blog personale, giocare senza nessun ostacolo, fare meditazione e tutto ciò che ci piace fare passando dall’una all’altra opzione in tutta fluidità e godendosi ogni istante.

Le caratteristiche tecniche che ci faranno gustare ogni istante

Dotato di un ampio display LCD da 12,7 pollici (32,23 cm), Lenovo Tab P12 ha una risoluzione 3K (2944 x1840), con una densità di pixel superiore del 50% rispetto a un display Full-HD delle stesse dimensioni, perfetta per lo streaming e per le sessioni di light gaming. Vedere un film o una serie TV ovunque è un’esperienza coinvolgente e appagante grazie alla qualità della trasmissione in streaming di 1080p e ai quattro altoparlanti JBL con tecnologia Dolby Atmos®. Non solo: il display si regola in base alla luminosità circostante e alla propria modalità di visione preferita. Per permettere operazioni veloci possiede una RAM fino a 8 GB, ma è la batteria la vera chiave per questo tablet dedicato al me-time: la batteria è da 10.200 mAh e garantisce fino a 10 ore di riproduzione video. E mentre Lenovo Tab P12 si ricarica per la prossima giornata, c’è tempo per un bagno rilassante e saltare due popcorn in padella! In cucina Lenovo Tab P12 non ci può aiutare, ma se non sappiamo fare i popcorn, è pronto per mostrarci il tutorial.

