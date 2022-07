La Gen Z parla di ambiente (anche) attraverso la musica Non c’è linguaggio più universale della musica, ecco perché metterla al servizio della lotta al cambiamento climatico è un’idea vincente: dal Jova Beach Party alle iniziative connesse, quest’estate sembra iniziata all’insegna della sostenibilità!

A cura di Ciaopeople Studios

Quello del cambiamento climatico è – letteralmente – un tema caldissimo, e se le generazioni più adulte fanno forse fatica a districarsi tra le notizie in merito, a essere preoccupati per il futuro del Pianeta sono soprattutto i giovani, la cosiddetta “generazione Z”. Quel che è certo è che l'argomento tocca trasversalmente tutti e parlarne è più che mai importante. Per farlo con la musica, il linguaggio più universale che ci sia, Jovanotti è uscito da stadi e palazzetti per ritrovarsi con ragazze e ragazzi sulle spiagge di tutta Italia, in un moderno Woodstock fatto di divertimento, ma soprattutto sostenibilità.

Perché il Jova Beach Party, alla sua seconda edizione, si riconferma una cassa di risonanza potentissima per parlare di ambiente. Non solo avvicinarsi alla natura, quindi, ma imparare ad amarla e curarla con le iniziative connesse alle serate: si parte dalla pulizia delle spiagge e tutti i corsi d'acqua dalla plastica sempre più presente, passando per la ricostruzione di habitat naturali andati persi o danneggiati, arrivando infine alla formazione con corsi e workshop pensati proprio per gli studenti.

La tutela del Pianeta è uno dei valori fondamentali anche per la Life Company A2A, main sponsor dell'evento, che partecipa con il progetto “rispettare energia, acqua e ambiente #giovaatutti”: più che un gioco di parole un vero e proprio manifesto. A farsi promotori di quella che ormai è un'esigenza è la Gen Z rappresentata da Azzurra, il fumetto a tinte ciano nato da un'idea di A2A. La ragazza irriverente e fuori dagli schemi non usa mezzi termini per informare e sensibilizzare sui temi ecologici, e promuoverà durante il JBP le buone pratiche di sostenibilità attuabili tutti i giorni. Azzurra, infatti, prenderà vita attraverso le matite del team di Radio Immaginaria e della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia: sono loro i componenti della redazione itinerante Fonti Attendibili, che animeranno le tappe del tour con contenuti esclusivi e dibattiti intorno ai temi green.

Utilizzare saponi naturali, evitare di sprecare acqua, fare la differenziata con attenzione oppure prediligere la bici anziché la macchina; tutti consigli di Azzurra che è possibile trovare sul mini sito dedicato all'iniziativa, insieme a molti altri. La chiave per un domani più roseo è la consapevolezza, per poter lasciare a questa generazione così affamata di futuro un Pianeta su cui continuare a ballare.