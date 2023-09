La casa si evolve: diventa smart, integrata e futuristica Tutto si evolve, e anche la casa sta cambiando diventando più tecnologica e comoda e meno energivora. Le novità della casa del futuro sono moltissime, ma la parola d’ordine è smart home, una casa pensata come ecosistema domestico integrato.

A cura di Ciaopeople Studios

L’accelerazione data dalla tecnologia e dalla digitalizzazione negli ultimi anni si fa sempre più evidente e il futuro sembra essere, davvero, già alle porte, anzi alla porta di casa. Perché se tutto sta cambiando, anche l’ambiente domestico sta vivendo uno dei suoi momenti più rivoluzionari, facendosi “smart home”.

IFA Berlino 2023: benvenuta smart home

Smart home significa tecnologia, connettività, domotica e IoT: in poche parole, una casa comoda, accogliente e facile da gestire. A IFA di Berlino 2023, una delle fiere dell’elettronica più importanti d’Europa, tenutasi all’inizio di settembre, si sono messe in vetrina molteplici novità high tech in campo domestico. La connettività è una delle richieste più importanti dei consumatori e tra le ultime novità si è parlato del nuovo standard Wi-fi 7, di nuovi sistemi robotici per la pulizia della casa e non solo. Ma la vera rivoluzione tecnologica sta proprio nel “mettere a sistema” tutti gli apparati, creando un vero “ecosistema” in grado di ottimizzare efficienza e risparmio energetico.

La nuova “era of Living”

Sono queste le novità che Haier Europe, parte di Haier Smart Home, l’azienda numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici, ha portato a IFA di Berlino. Sebbene abbiano vita facile a risaltare in questi contesti soprattutto le novità prodotto, come il forno ID Series con tecnologie Bionicook (in grado di settare in autonomia la miglior cottura di un cibo grazie a una telecamera e a un sistema di machine learning), è stato proprio il nuovo concept di smart home a catturare l’attenzione in veste di vero protagonista della rivoluzione Haier Europe, ribattezzata “The new era of Living”. In questa nuova era le innovazioni IoT, le nuove tecnologie e l’Intelligenza Artificiale si connettono le une con le altre per creare un ecosistema domestico integrato, omnicomprensivo e sostenibile. “Progettando “The new era of Living” – ha dichiarato Yannick Fierling, CEO di Haier Europe –, stiamo passando dalla creazione di prodotti alla progettazione di esperienze e scenari: non stiamo solo facilitando la vita quotidiana delle persone, ma anche plasmando il futuro della nostra società. Questo è possibile grazie alla nostra profonda comprensione dei bisogni dei consumatori scaturita dalla nostra filosofia ‘Zero distance to consumers’ che ci permette di capire prima e meglio le esigenze degli utenti e di fornire loro prodotti innovativi”.

Efficienza energetica ed ecosistemi: la nuova frontiera della Smart Home

Per una smart home del futuro è bene che tutto sia interconnesso: per questo l’azienda intende costruire un Home-Energy-Ecosystem in grado di gestire l’energia dell’intera casa secondo la smart grid, interconnettendo elettrodomestici, HVAC e sistemi solari e fotovoltaici, e lasciando che l'app hOn di Haier gestisca tutti i dispositivi. Utilizzando un energy-home-scenario si ottiene una soluzione completa per monitorare e ridurre i consumi energetici. Tramite l’app è possibile conoscere le abitudini dei consumatori e adattarsi a queste scegliendo, per esempio, il miglior lavaggio per il bucato, il miglior programma di cottura in cucina e le fasce orarie che ottimizzano i sistemi di riscaldamento e raffreddamento. Inoltre attraverso la app si possono ottenere statistiche e consigli per migliorare l’efficienza energetica degli elettrodomestici rendendoli meno impattanti per l’ambiente.