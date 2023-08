Il futuro è cashless, ma quali sono i vantaggi di pagare con la carta? Pagamenti veloci, sicuri e smart: le transazioni del domani saranno effettuate nella quasi totalità con un tap dello smartphone, ma siamo pronti a questa rivoluzione e quanto ne sappiamo?

Dagli anni '80 ad oggi le abitudini degli italiani sono cambiate tantissimo e non fanno eccezione i pagamenti. Oggi la quasi totalità dei consumatori acquista regolarmente utilizzando una carta di credito o una prepagata. Non esiste giornata di shopping o aperitivo con gli amici in cui non si utilizzi il cosiddetto “tap” sul POS, perché ormai i pagamenti non solo sono cashless, ma addirittura contactless. Spesso, infatti, la carta non ce l'abbiamo fisicamente con noi, ma è digitalizzata all'interno di un portafoglio virtuale: un e-wallet.

I vantaggi di utilizzare i pagamenti elettronici sono tantissimi, ma quello che sembra piacere di più è sicuramente la velocità e la semplicità della loro natura: nessuna fila interminabile agli sportelli di prelievo, nessuna paura che l'esercente non abbia il resto o che ci rimangano in tasca chili di monetine. La stessa comodità si applica anche all'estero: con un circuito come Mastercard, accettato in tutto il mondo, possiamo finalmente dimenticare di dover cambiare la valuta o risparmiare il tempo che passavamo a imparare come sono fatte le monete diverse dalla nostra. Una svolta per le vacanze all'estero, soprattutto ora in vista dell'estate!

Ma quanto sono sicuri i pagamenti digitali? Se i giovani conoscono e si fidano della tecnologia a supporto del cashless molti italiani sono ancora un po' diffidenti, eppure la questione sicurezza non è da discutere! Avendo poco denaro contante in tasca corriamo meno rischi in caso di perdita del portafoglio o furto, e anche i negozianti possono stare più tranquilli: nei Paesi dove è stato già detto addio al contante le rapine si sono azzerate in pochi anni. Pagare bollette, ricevere bonifici, farsi accreditare lo stipendio o la pensione e poi ovviamente acquistare online o nei negozi, tutto può essere fatto tranquillamente con una sola carta ricaricabile come la Postepay Evolution. Una carta speciale – è dotata di IBAN e realizzata in materiali ecosostenibili – che diventa ancora più smart: è infatti possibile unire la Carta Postepay Evolution e la SIM PosteMobile con il piano Connect Back 200. La promozione è una novità da non farsi sfuggire, perché attivandola in pochi click a casa arriva gratuitamente non solo la sim con 200 GB e minuti ed sms illimitati, ma anche delle cuffie wireless colorate! Fino al 10 agosto è ancora possibile attivare la promozione direttamente attraverso l’app Postepay e ricevere il premio garantito, iniziando a chiamare e navigare in libertà usufruendo inoltre di cashback e sconti riservati solo ai titolari del servizio.

Soprattutto per i più giovani avere una carta, meglio se dotata di IBAN, non vuol dire solo sostituire le banconote in favore di denaro digitale, ma significa soprattutto a comprendere il valore del risparmio ed essere incentivati a fare acquisti più oculati. Il futuro, insomma, non è solo cashless, ma è anche più sicuro, veloce e… a portata di mano.