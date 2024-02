Hamilton arriva in Ferrari, ma lo spoiler della notizia era passato inosservato È la notizia più inaspettata degli ultimi giorni, eppure è stata resa ufficiale dalla scuderia: Lewis Hamilton sfreccerà sulla Ferrari come nuovo pilota 2025. Gli appassionati sono rimasti senza parole, ma in pochissimi hanno notato l’indizio mostrato durante l’evento di Peroni Nastro Azzurro dedicato alla nuova partnership con la scuderia rossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Per i tifosi del Cavallino rampante è stata una settimana intensa, solo il 30 gennaio scorso era stata annunciata la nuova partnership globale tra Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%. Le due icone italiane, infatti, si preparano a rendere l'esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo ancora più speciali, e per festeggiare hanno svelato la produzione di una serie in edizione limitata di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%. Si tratta di 2.024 bottiglie ognuna delle quali numerata singolarmente, e personalizzate racchiudendo le identità visive dei due brand, pronte a raggiungere tutti i fan: saranno distribuite in maniera selettiva in Italia, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Singapore, Romania e Australia.

L'annuncio, martedì scorso alla sede de Il Palazzo dei Congressi di Roma, è stato spettacolare e corredato di un Holographic Show in cui un ologramma tridimensionale della bottiglia Tifosi ha illuminato il cielo romano, e un cortometraggio realizzato ad hoc. Nel video intitolato “The Brake-in” sono gli attuali piloti della Scuderia Ferrari – Charles Leclerc e Carlos Sainz – i protagonisti, immortalati per svelare il pezzo da collezione i Tifosi. Eppure tra le foto di presentazione c'era un indizio che in pochi hanno colto, e che oggi sembra quasi una profezia.

Nella grafica pubblicitaria spiccano vari gadget su fondo blu: un portachiavi argentato, un cappellino, la tipica bandiera a scacchi, al centro c'è la bottiglia, e poi una macchinina da corsa vintage con sopra un dettaglio importante. Sulla carrozzeria c'è il numero 44, quello che Hamilton utilizza nelle gare di Formula 1. All'orizzonte, quindi, ci aspettano grandi emozioni: Peroni Nastro Azzurro 0.0% collaborerà anche con la serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli: il più famoso campionato monomarca che da oltre 30 anni vede la presenza di vetture da sogno e piloti eccellenti che si sfidano sulle piste più suggestive del mondo.

Ma la partnership è importante anche per realizzare l'ambizione di Birra Peroni Nastro Azzurro: avere il 20% di prodotti analcolici in listino entro il 2030, così da supportare l'incremento costante di bevande senza alcol da parte dei consumatori, e promuoverne il consumo responsabile, per poter vivere ogni momento in modo sicuro e con stile. In attesa di veder sfrecciare Lewis Hamilton sulla Rossa, Asahi E&I e Scuderia Ferrari concordano così: “Le nostre due grandiose aziende condividono molti valori, come l'attenzione ai dettagli e allo stile, e la capacità di combinare tradizione e innovazione nei nostri rispettivi settori.”

