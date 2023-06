Giornata mondiale di sensibilizzazione sul tumore del rene, perché è importante parlarne In Italia sono 144 mila le persone che convivono con il cancro al rene, una neoplasia diffusa in tutto il mondo che ogni anno conta circa 431.288 nuovi casi a livello globale. Oggi è ancora importante sensibilizzare sui fattori di rischio ed incentivare la conoscenza.

A cura di Ciaopeople Studios

I reni sono due organi importantissimi per il nostro organismo, si trovano simmetrici dietro l'addome e, anche se hanno una dimensione ridotta, svolgono, tra le altre cose, un lavoro essenziale: filtrano il sangue dalle sostanze di scarto, eliminandole attraverso le urine. Proprio per il loro lavoro, silenzioso ed efficiente, potremmo non accorgerci subito se qualcosa smette di funzionare, per questo il cancro del rene è un carcinoma asintomatico spesso scoperto per caso. Più della maggioranza delle diagnosi (circa il 60%), infatti, avviene solo durante un'ecografia addominale effettuata per altre patologie: una casualità che però riesce a salvare molte vite, perché se la malattia viene trattata nelle sue fasi iniziali le guarigioni superano il 50%.

Nel nostro Paese, il tumore del rene e delle vie urinarie, colpisce più spesso gli uomini e la sua incidenza aumenta di pari passo con l'età. Nel 2022 le nuove diagnosi sono state circa 12.600: 7.800 negli uomini e 4.800 nelle donne. È ancora importantissimo conoscere questa patologia per tenere sotto controllo i fattori di rischio nel limite del possibile: il fumo di tabacco, ad esempio, dato che i fumatori hanno il 50% di possibilità in più di ammalarsi rispetto a chi non fuma. Anche l'obesità e l'ipertensione arteriosa giocano un ruolo ancora preponderante per lo sviluppo di questa specifica malattia e, anche se non è possibile prevenire il tumore, è importante conoscerlo e diagnosticarlo in tempo.

Ogni anno, nel mese di giugno, una rete globale ed indipendente di organizzazioni di pazienti si unisce per celebrare il World Kidney Cancer Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione sul tumore del rene. Questa ricorrenza, che quest’anno è il 15 giugno, è stata istituita dall'International Kidney Cancer Coalition (IKCC) nel 2017, per l'esigenza ed il desiderio di fare network tra i gruppi nazionali di pazienti al fine di cooperare, condividere informazioni e supportarsi da un capo all'altro del mondo. Ogni anno, a livello globale, questo carcinoma viene diagnosticato a circa 431.000 nuovi pazienti che, grazie all'evoluzione scientifica e alle nuove terapie innovative, hanno un'aspettativa di vita più lunga rispetto al passato.

Il nostro corpo cresce e cambia insieme a noi, accompagnandoci in ogni fase della nostra vita. Conoscerlo al meglio e parlare dei problemi in cui si può incorrere, senza averne paura, è il primo passo per abbracciare la conoscenza e affrontarli… insieme. Per questo Ipsen, azienda biofarmaceutica da sempre impegnata nella ricerca di nuove soluzioni terapeutiche in oncologia, supporta questa giornata con l'iniziativa “Non freniamo la conoscenza”, in collaborazione con ANTURE, l’Associazione di pazienti Tumore al Rene.

Una campagna volta a promuovere l’informazione, intesa come opportunità di consapevolezza, con l’obiettivo di far emergere l’importanza del dialogo e del confronto sul tumore al rene, come dichiara il claim di questa giornata: “We need to talk”, bisogna parlarne.

Per scoprire di più sul World Kidney Cancer Day e continuare il percorso di sensibilizzazione, guarda il video.

1. AIOM-Airtum 2022, https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2022/12/2022_AIOM_NDC-web.pdf

2. Bukavina, L., et al. Epidemiology of Renal Cell Carcinoma: 2022 Update. Eur Urol, 2022. 82: 529.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36100483/

3. AIOM-Airtum 2022, https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2022/12/2022_AIOM_NDC-web.pdf