Continua il progetto itinerante di promozione dell’arte contemporanea: così “Aria” di Olimpia Zagnoli colora Roma Spiritosa, innovativa e già iconica, Zagnoli torna in Italia supportata dall’iniziativa glo™ for art. L’opera “Aria” è stata inaugurata oggi a Roma e sarà visibile sulla storica scalinata della Galleria Nazionale d’Arte Moderna fino al 1 ottobre 2023 per poi essere donata al museo.

Il progetto artistico itinerante che promuove un’arte democratica e partecipata attraverso installazioni e atmosfere d’impatto continua a stupirci e arricchire il nostro Paese di opere d'arte contemporanea spettacolari, create per lasciare il segno e far immergere lo spettatore in un mare di colori e forme. Stavolta, glo™ for art fa tappa a Roma insieme a Olimpia Zagnoli: nata nell'84 ma con più di quindici anni di esperienza alle spalle, è una delle artiste più interessanti della sua generazione. L'abbiamo vista sulle copertine del The New Yorker e nelle capsule collection dei più grandi brand di lusso, ma la sua arte non si limita a un solo formato. Il suo stile già iconico perché riconoscibile e molto pop, l'ha infatti declinato in varie forme: dalle sculture in neon a quelle in ceramica e legno, e poi ancora disegni, stampe, libri. Dopo aver girato il mondo torna oggi a Roma a inaugurare Aria, una scultura in ferro alta oltre i 4 metri che sembra disegnata a matita: le curve sinuose formano una figura, probabilmente di donna, e colorano con un tocco di rosa le scalinate del museo d'arte moderna.

glo™ for art conferma così l'importanza della diffusione democratica della cultura: quella con Zagnoli è solo l'ultima delle collaborazioni, iniziata già con artisti contemporanei del calibro di Nico Vascellari e Agostino Iacurci. Tutte le opere, infatti, vengono poi donate al territorio dopo essere state esposte gratuitamente nei luoghi più scenografici delle città. Così l'arte rivive due volte: prima all'aperto, e poi nelle collezioni dei musei. È successo già al MAXXI e alla Triennale di Milano con la suggestiva installazione “Falena”, nel disegno di un progetto destinato a crescere. – “È per noi un grande piacere portare a Roma, la nostra città, un’opera di questa grande artista, che con il suo stile unico e riconoscibile ha saputo interpretare al meglio i nostri valori e celebrare la leggerezza della vita di tutti i giorni” ha commentato Fabio de Petris, Direttore Generale di BAT Italia.

La scultura, nelle parole di Olimpia Zagnoli stessa, è un disegno che si stacca dal foglio per camminare a lungo e poi accomodarsi sulle scalinate della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Costruita grazie all'aiuto di sapienti artigiani, Aria ha una colorazione rosa molto speciale, perfettamente in linea con la palette cromatica dell'artista, e un movimento costante che esprime la quotidianità di chi è sempre “on the go”.

Inaugurata oggi, sarà visibile sulla scalinata del museo che vanta la più grande collezione di arte italiana contemporanea, dall'ottocento fino ai giorni d'oggi, fino al 1 ottobre.

L'appuntamento è quindi a Roma, in attesa della prossima tappa del tour artistico.