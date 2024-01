Come difendersi dal caro-bollette Tra molteplici cambiamenti nel settore energetico, tra transazioni green e rincari del costo dell’energia, c’è anche il passaggio definitivo al mercato libero. Come risparmiare sulle bollette evitando i call center in maniera semplice ed efficace? Se è vero che esistono i portali per scegliere l’offerta migliore per ogni famiglia, ora la tecnologia avanza ed esiste un’app capace di giudicare le bollette, ma anche di trovare errori e gestire i reclami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In questi ultimi anni le famiglie italiane hanno dovuto mettere in campo molta fantasia per riuscire e far quadrare i conti. Tra l’aumento dell’inflazione che ha eroso il potere di spesa e, conseguentemente, anche i risparmi, e il costo dell’energia che dal 2022 è cresciuto esponenzialmente, la vita è diventata sempre più cara.

Un contesto in continuo mutamento: il passaggio al mercato libero

A rendere ancora più difficile la situazione è anche il passaggio al mercato libero. La fine del mercato tutelato era stata preannunciata nel 2019. Dopo reiterate proroghe, dal 10 gennaio 2024 le famiglie e i condomini devono passare obbligatoriamente al mercato libero per quanto riguarda il gas, mentre per l’elettricità la data indicata è il primo giorno di luglio 2024. A ricordarlo è Arera, Autorità di regolazione per energia Reti e ambiente, che comunque garantisce anche a chi non migra verso il mercato libero la continuità nella fornitura di energia: per la luce entrerà nel cosiddetto Servizio di tutele graduali per tre anni, mentre per il gas rimarrà con l’attuale fornitore ma con una tariffa diversa (Tariffa Placet) dalla durata di un anno. Questo passaggio riguarderebbe meno della metà degli utenti poiché secondo i dati relativi al 2022 diffusi dalla stessa Arera, il 65 % delle famiglie italiane è già passata al mercato libero, mentre il restante 35 % faceva parte del mercato tutelato (circa 10 milioni di famiglie).

Bonus bollette: i limiti del 2024

A sostenere le famiglie in questo periodo ci pensa lo Stato grazie alla riconferma, sebbene in modo diverso rispetto all’anno precedente, dei cosiddetti bonus bollette: per l’energia elettrica per il primo trimestre 2024 verranno destinati ai nuclei con ISEE fino a 15mila euro o, in presenza di almeno quattro figli a carico, fino a 30mila euro, ma dopo questo trimestre seguiranno le stesse regole degli altri bonus per acqua e gas che limitano l’accesso a ISEE 9.530 euro o fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Come difendersi dal caro bollette evitando i call center? Una app giudica la bolletta

Ma come districarsi tra tutti questi cambiamenti, tra rincari, ribassi e le offerte del mercato libero? Capita sempre più spesso che la scelta delle offerte ricada su un operatore solo dopo essere stati letteralmente bombardati dalle telefonate dei call center dei vari fornitori energetici desiderosi di acquisire nuovi clienti. Inoltre una delle strategie degli operatori è quella di proporre offerte con una scadenza di un anno: superato questo anno la tariffa viene modificata dal fornitore e di solito cessa ogni vantaggio; di fatto la proroga automatica genera un rincaro sul prezzo medio di mercato di oltre 800 euro a famiglia. Questo tipo di strategia punta sulla pigrizia e sfiducia dei clienti e presuppone che non stiano attenti al cambio di tariffa o che alla scadenza dell’offerta non cambino fornitore o tariffa. Per evitare queste dinamiche svantaggiose è fondamentale rivedere i contratti di energia e gas con costanza. Proprio per questo esiste oggi una modalità più facile, veloce e affidabile per capire se la nostra bolletta sia conveniente davvero oppure no e cambiare fornitore se lo desideriamo. Basta avere la propria bolletta in pdf e scaricare l’app Billoo (oppure utilizzare la webapp con un browser) per avere risposte semplici.

La app innovativa che emette una pagella per ogni bolletta

Billoo è davvero innovativa poiché è in grado di analizzare i dati delle bollette energetiche attraverso sistemi algoritmici molto avanzati e di supportare i suoi utenti in molteplici direzioni, alcune gratuite, altre a pagamento (che si ottengono solo con l’abbonamento premium, ossia il Billoo Pass). Innanzitutto analizza gratuitamente ogni voce della bolletta che si inserisce nella app e in qualche ora elabora una prima risposta dando un voto da 1 a 10 (una vera e propria pagella) alla bolletta inserita: se la bolletta ottiene un voto dal 6 al 10, si ha la certezza di avere una buona offerta, ma si consiglia di continuare a caricare le bollette future per accertarsi che l’offerta sia sempre la migliore; se il voto è invece sotto la sufficienza, la nostra bolletta sarà pessima e in questo caso possiamo scegliere se cambiare fornitore anche in pochi secondi scegliendo l’offerta più allettante direttamente dell’app. Billoo effettua un calcolo preciso del risparmio differenziato per singola offerta presente all’interno del Billoo Market. In questo modo, l’utente può effettuare un Billoo Switch (cambio fornitore sulla piattaforma di Billoo) in pochi secondi con un risparmio calcolato e certo.

