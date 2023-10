A Scampia arriva un campo di calcio responsabile, per allenare anche l’inclusività Lo sport è un diritto da garantire a tutti, specialmente nelle periferie, dove mancano spesso i servizi e gli spazi di aggregazione. Oggi, a Napoli, Lay’s ha inaugurato un nuovo campo di calcetto a cinque che impatterà in modo positivo sulla comunità ma anche sul Pianeta: è stato infatti costruito utilizzando anche la plastica riciclata dai pacchetti di patatine!

A cura di Ciaopeople Studios

Calciare una palla è uno dei primi giochi che impariamo da piccoli, forse per questo il calcio stimola i sogni e l'entusiasmo di milioni di persone intorno al mondo, ed è proprio il calcio che nelle comunità più piccole può essere lo strumento adatto a veicolare i valori più sani. Nelle periferie delle città popolose ragazzi e ragazze possono talvolta sentirsi esclusi e annoiati ed è per loro forse più difficile trovare un luogo di aggregazione davvero inclusivo. Attraverso lo sport è possibile allenarsi non solo fisicamente, crescendo più sani e in salute, ma anche stimolare la creatività, il gioco di squadra e il rispetto delle regole. Il calcio, infatti, è un gioco semplice, ma per vincere bisogna impegnarsi tutti insieme: proprio come si fa in una società che punta ad essere sempre più giusta, inclusiva e attenta all'ambiente.

Il progetto "Lay's RePlay" è un'iniziativa globale che mira a portare il gioco in tutto il mondo, arricchendo le comunità senza togliere nulla al Pianeta e se possibile, prendendosene cura. I campi da calcetto realizzati da Lay's, infatti, sono costruiti in parte utilizzando la plastica delle buste di patatine usate dando vita all’erba sintetica a sua volta totalmente riciclabile una volta finito il suo lungo ciclo di vita. Un progetto ambizioso che in Italia è già alla sua seconda tappa: l'anno scorso era stato inaugurato un campo responsabile a Torino, nel quartiere Aurora, mentre il 12 ottobre è la volta di Scampia, che vede il campetto installato al Parco Ciro Esposito. In questa giornata così speciale per un quartiere spesso dimenticato, ci saranno a far festa volti noti e amati con origini campane. Il campo diventerà un palcoscenico per fare spettacolo, oltre che per giocare insieme a star del calcio e del web.

Parlare ai più giovani vuol dire senz'altro aiutarli a crescere in un ambiente stimolante e sicuro, ma è anche un modo per prendersi cura delle loro famiglie e di conseguenza di tutta la comunità. L'obiettivo a lungo termine di Lay's, infatti, è quello di aiutare le associazioni locali come Play For Change, che insieme alla Municipalità 8 di Scampia hanno già avviato una fase di rinascita e sviluppo: disoccupazione, povertà e disuguaglianze sono temi che riguardano tutte le periferie, e che è possibile arginare con lo sport e quindi con la sana aggregazione. Il calcio in questo contesto è un alleato senza pari, perché attraverso il gioco piccoli e grandi possono vivere imparando ogni giorno il valore della lealtà, dell'aiuto reciproco e della cura degli spazi comuni.