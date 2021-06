C’è chi ha pensato all’ambiente con il progetto “Alberi in rete” per la riforestazione urbana partecipata del V Municipio, chi ha presentato uno studio di fattibilità per un’innovativa turbina eolica ad asse verticale per la generazione distribuita di energia rinnovabile; c’è chi invece si è concentrato sul sociale con il progetto “Next Generation” a Tor Bella Monaca, Tor Sapienza, Centocelle e Cinecittà e chi ha pensato all’occupazione giovanile, chi all’inclusione e chi all’integrazione. E non sono mancati progetti culturali, come quello sulla figura della donna nella storia per una rilettura in chiave femminile delle nostre radici, e sanitari, come quello di un wearable per lo studio delle aritmie.

Sono le 100 idee vincitrici di Vitamina G, bando delle Politiche Giovanili della Regione Lazio che ha avuto uno straordinario successo di partecipazione, con oltre 1.360 progetti presentati da under 35 nei settori dell’imprenditoria, dell’associazionismo, della creatività, dell’arte, della formazione, dell’ambiente, delle energie rinnovabili, dei servizi e delle attività per i più deboli e fragili.

Proprio sui giovani, del resto, la Regione Lazio punta con una molteplicità di iniziative attraverso il portale GenerAzioniGiovani.it, un programma di ampio respiro dedicato a ragazzi, adolescenti e giovani tra i 14 e i 35 anni con progetti finanziati con risorse non solo regionali ma anche nazionali ed europee. L’obiettivo di GenerAzioniGiovani è quello di prevenire il disagio giovanile favorendo l’aggregazione e la partecipazione, garantendo il diritto allo studio e l’accesso alla cultura e ai servizi, e promuovendo il sostegno dei giovani talenti residenti in regione.

Ambiziosa finalità del programma è poi quella di combattere la fuga di cervelli dal Lazio attraverso percorsi di orientamento verso arti e mestieri e il sostegno delle nuove generazioni di imprenditori e di startupper attraverso una serie di programmi (tra i quali proprio il bando Vitamina G) divisi in diversi percorsi tematici. Ad esempio “Impresa”, dedicato al supporto alle idee di imprenditorialità giovanile con bandi come Startup Lazio e Innova Venture; oppure “Creatività”, con progetti come LazioSound e Lazio Creativo per trasformare passioni e slanci creativi in professionalità e in un lavoro per il domani.

E ancora, su GenerAzioniGiovani c’è l’area “Formazione” per il diritto allo studio, i buoni libro, i tirocini, i progetti Torno Subito, Porta Futuro Lazio e InStudio, tutti orientati a percorsi educativi che accompagnino i giovani verso il mondo del lavoro. E poi ci sono le “Azioni”, opportunità (come il bando Vitamina G) per crescere, evolvere, far diventare grandi le proprie idee e i propri sogni anche attraverso progetti e servizi come la Lazio YOUth Card, il Consiglio dei Giovani, Lazio in Tour.

Per finire, il portale ospita progetti come Spazi e Ostelli, attraverso i quali i giovani under 35 possono organizzare e gestire eventi di ogni tipo in spazi inutilizzati della regione, Spazi Attivi, la rete dei 10 hub regionali della social innovation con servizi per orientamento, formazione, lavoro, startup e imprese, e Porta Futuro, le 10 sedi diffuse che offrono servizi di orientamento e formazione per il mercato del lavoro.

GenerAzioniGiovani, insomma, è una vera e propria “mappa” delle opportunità per i giovani nel Lazio, pensato specificamente, sottolinea il presidente Zingaretti, “per accompagnare i ragazzi e le ragazze della nostra regione in un percorso di crescita: per raccogliere opportunità di studio e formazione, per viaggiare o per accedere agli spazi e ai servizi della cultura, per orientarsi nell’ingresso al mondo del lavoro o dell’impresa e valorizzare i propri talenti”. Per rendere la nuova generazione “protagonista nella realizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile”.