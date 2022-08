Rimonta da brivido agli US Open per Fognini: batte Karatsev e si guadagna la sfida con Nadal Fabio Fognini supera il 1° turno a Flushing Meadows recuperando 2 set al russo Karatsev (1-6, 5-7, 6-3, 6-1, 6-4) e adesso sfiderà Rafa Nadal. Successo con incredibile rimonta anche per Musetti su Goffin (3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6)

Lorenzo Musetti e Fabio Fognini si sono esaltati e hanno esaltato il pubblico di Flushing Meadows con due rimonte straordinarie e rispettive vittorie al quinto set sul belga David Goffin e sul russo Aslan Karatsev. Entrambi gli azzurri così approdano al secondo turno degli US Open fermando i rispettivi avversari, riuscendo nel decisivo set a trovare il loro miglior tennis. Adesso sulla strada di Musetti ci sarà l’olandese Gijs Brouwer mentre per Fognini il gioco si farà subito duro, incontrando Rafael Nadal che ha piegato, non senza difficoltà, in 4 set l’australiano Rinky Hijikata.

Non è stata una gara facile, per i due azzurri con Fognini che si è ritrovato sotto di 2 set a zero contro Karatsev, riuscendo a riemergere con un rush finale che gli ha permesso una dispendiosa qualificazione (oltre 3 ore e mezza in campo), vincendo 1-6 5-7 6-3 6-1 6-4. Fino al tie-break si è invece prolungato il match di Musetti contro Goffin, anche in questo caso con il toscano costretto subito a rincorrere e strappano la vittoria con una reazione d'orgoglio e grinta chiudendo in 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (11-9).

Dura e complicata la gara di Fabio Fognini che parte malissimo e si ritrova sotto subito di 2 set a 0: Karatsev sembra poter vincere sul velluto quando arriva la svolta con l'azzurro che decide di ritrovare il suo miglior tennis. All'inizio del terzo set Fognini si porta per la prima volta avanti sul 4-2 del terzo set in cui sul 5-4 impiega ben sette set point (annullando anche una palla break) per riportarsi in partita, prima del dominio quasi assoluto nel quarto set dove domina 5-0 e chiude 6-1. È la svolta: il russo paga la stanchezza nel decisivo set, dove Fognini sfruta il doppio fallo di Karatsev e, dopo due math point falliti, si guadagna la sfida con Rafa Nadal.

Lorenzo Musetti impegnato nel 1° turno degli US Open contro il belga Goffin

A complicare subito i piani di Lorenzo Musetti, invece, ci ha pensato Goffin che ha tenuto in campo l'azzurro per quasi cinque ore, riuscendo subito a portarsi in vantaggio nel primo set (3-6), per poi perdere di misura il secondo (7-5) e rischiare il tracollo perdendo anche il secondo (6-4). Ma è nel quarto set che Musetti fallisce l'occasione migliore per chiudere il match: Goffin allunga subito 3-0, poi si porta sul 5-2 costringendo Musetti alla resa (3-6) e al quinto decisivo set. Dove l'azzurro compie un vero e proprio miracolo: dopo una serie di break e controbreak, al tie-break Goffin prova a dominare, riuscendoci in parte (fino al 7-4) fino a quando Musetti non si risveglia, si porta sul 7 pari e poi con due lungolinea di rovescio chiude l'incontro.