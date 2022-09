Finale US Open, oggi Ruud-Alcaraz: orario e dove vedere in diretta TV la partita di tennis Ruud-Alcaraz è la finale degli US Open 2022. Il norvegese e lo spagnolo cercheranno di vincere la prima prova Slam della carriera, chi vincerà sarà anche il nuovo numero 1 ATP. La finale inizierà alle ore 22:30, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Casper Ruud e Carlos Alcaraz stasera disputeranno la finale maschile degli US Open. Il norvegese e lo spagnolo vanno a caccia del primo titolo Slam della carriera, e chi vincerà da lunedì sarà anche il nuovo numero 1 della classifica ATP. Per il tennis in ogni caso sarà un momento storico. La finale sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport, visibile sia dagli abbonati Sky che da quelli di DAZN, e inizierà alle 22:30 ora italiana.

Ruud è il numero 5 della classifica mondiale, ma per molti non sembrava poter avere la forza di arrivare fino in fondo. Nel corso del torneo ha eliminato anche Berrettini, mentre in semifinale ha vinto in 4 set con Khachanov. Alcaraz invece è uscito vincitore di tre match in 5 set, tre autentiche battaglie. Carlos ha sconfitto Cilic negli ottavi, Sinner ai quarti con matchpoint annullato e in semifinale l'americano Tiafoe.

A che ora si gioca la finale Us Open tra Ruud e Alcaraz: orario e programma

Gli US Open sono l'ultimo torneo dello Slam del 2022. L'ultimo atto lo disputeranno Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Se lo spagnolo è un predestinato, non si poteva dire lo stesso del norvegese che ora è un super big. Il programma della giornata è semplice. Ruud-Alcaraz è la finale e quindi ha un orario definito. La finale inizierà alle 22:30 ora italiana (le 16:30 di New York).

Finale US Open, dove vedere Ruud-Alcaraz in diretta TV e streaming

L'esclusiva degli US Open appartiene a Eurosport, che manderà in onda la finale in diretta. Per seguire Eurosport bisogna essere abbonati a Sky, è sul canale 2010, a DAZN o a Discovery. La telecronaca sarà di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. Sempre in streaming si potrà seguire con Sky Go, DAZN o Discovery.

I precedenti tra Ruud e Alcaraz

Due partite e due vittorie per Alcaraz contro Ruud. Due precedenti che pesano ma fino a un certo punto. Carlos si è imposto nei quarti di Marbella nel 2021 e soprattutto nella finale del torneo 1000 di Miami, giocato la scorsa primavera. Il terzo atto sarà senza dubbio il più importante, in palio un titolo Slam e il numero 1 del mondo ATP.