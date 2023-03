Jude Law è Capitan Uncino nel nuovo “Peter Pan e Wendy” di Disney+ La rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953 debutterà tra un mese, il 28 aprile, in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+.

Disney+ ha diffuso i character poster di Peter Pan & Wendy. La rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953 debutterà tra un mese, il 28 aprile, in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+. Un altro grande attore, trentadue anni dopo l'interpretazione di Dustin Hoffman, interpreta il ruolo di Capitan Uncino: è Jude Law. L'avventura senza tempo ritorna in modo completamente inedito.

La trama di Peter Pan & Wendy

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre. Nel cast, oltre a Jude Law, Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards – Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Il personaggio di Trilli è di colore

Il grande cambiamento, rispetto alle versioni del passato, è rappresentato dalla scelta del personaggio di Trilli (Campanellino) affidato all'attrice Yara Shahidi, che abbiamo già apprezzato nella serie "Black-ish". Peter Pan & Wendy è un film diretto da David Lowery, tratto da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (autori di Sir Gawain e il Cavaliere Verde) ed basata sul romanzo originale di J. M. Barrie e sul film d’animazione Disney Le avventure di Peter Pan.