Don Matteo 13, quando andrà in onda la fiction con Terence Hill e Raoul Bova e quante puntate sono Don Matteo 13 è ormai alle porte. L’attesa sta per finire, presto gli spettatori potranno assistere alle nuove puntate della fiction con Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Flavio Insinna.

A cura di Daniela Seclì

Don Matteo 13, Raoul Bova e Terence Hill sul set

L'attesa sta per finire. Presto, Don Matteo 13 arriverà su Rai1 con nuove puntate, nuove storie e nuovi personaggi. Lo spot della tredicesima stagione va in onda già da alcuni giorni. In queste ore, è stato svelato quando sarà possibile assistere alla prima puntata. La serie con Terence Hill, Nino Frassica, Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Flavio Insinna prenderà il posto lasciato vacante da Doc 2 – Nelle tue mani.

Don Matteo 13, da giovedì 31 marzo la fiction in 10 puntate

Per immergersi nelle misteriose vicende che gettano scompiglio nella canonica di Don Matteo, occorrerà attendere giovedì 31 marzo, quando andrà in onda la prima delle 10 puntate che compongono la serie televisiva. La nuova stagione sarà ricca di novità, ma non mancherà un richiamo al passato con il ritorno di Flavio Insinna nei panni del Capitano Anceschi. Coloro che hanno seguito la serie sin dal primo episodio, saranno felici di rivedere il conduttore dell'Eredità indossare la divisa. Milena Miconi, nei panni di sua moglie Laura, non ci sarà. Su Fanpage.it, l'attrice aveva commentato la decisione di far morire il suo personaggio.

Terence Hill lascia, arriva Raoul Bova

Come tutti ormai già sanno, la tredicesima stagione di Don Matteo segnerà anche l'addio di Terence Hill al protagonista. Occorre precisare che dalle prime anticipazioni trapelate, il personaggio dell'amatissimo sacerdote in bicicletta non morirà. Uscirà di scena, presumibilmente alla quarta puntata, in modo molto più sfumato e misterioso: "Non ci saranno lacrime e abbracci", ha fatto sapere Hill al Corriere della Sera. Gli spettatori impareranno a conoscere Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Sul suo personaggio, l'attore ha dichiarato:

Leggi anche Uomini e Donne non andrà in onda durante le feste natalizie: quando tornerà in tv Maria De Filippi

“Don Matteo è una sorta di padre spirituale di Don Massimo. Il mio personaggio ha alle spalle un passato misterioso, una storia travagliata, violenta, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete. Però, l’incontro con il parroco investigatore, gli cambia la vita".

Don Matteo 13 sarà diretto da Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna. Nel cast Terence Hill, Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Flavio Insinna, Pietro Pulcini e Francesco Scali.