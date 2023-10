Uomini e Donne e l’adozione dei cani alla fine di ogni puntata: come funziona l’iniziativa Maria De Filippi e Raffaella Mennoia hanno sempre condiviso l’amore per i cani, ma adesso questa passione si trasforma in un progetto concreto: alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne il pubblico avrà l’opportunità di conoscere la storia di un amico a quattrozampe da adottare.

A cura di Sara Leombruno

Maria De Filippi è da sempre appassionata al mondo degli animali e ama spesso circondarsi di amici a quattro zampe anche sul posto di lavoro. In uno scatto pubblicato su Instagram qualche mese fa, la sua storica collaboratrice Raffaella Mennoia aveva postato un video in cui la conduttrice giocava teneramente con Saki, il suo bull terrier. Ma l'amore per gli animali condiviso dalle due donne si è trasformato in qualcosa di concreto: in una story l'autrice aveva fatto cenno a un nuovo imminente progetto a tutela degli animali, che è stato svelato al termine della puntata di Uomini e Donne di lunedì 16 ottobre.

L'iniziativa di Uomini e Donne

A partire da oggi, alla fine di ogni puntata di Uomini e Donne il pubblico da casa avrà l'opportunità di poter cambiare per sempre la vita di un cane: "Chi è entrato almeno una volta in un canile non può non aver provato la sensazione di solitudine e di abbandono guardando un cane dietro a una gabbia – spiega Maria De Filippi nel video di presentazione del progetto – la cosa importante è che nel momento in cui decidete di chiamare, abbiate davvero intenzione di prendervi cura di questi animali". L'iniziativa, che prende il nome di #Adottaunamico, prevedrà la presentazione di un cane da adottare al termine di ogni puntata: ogni giorno si parlerà di un esemplare diverso relativo a un canile diverso.

La storia di Isotta

La cagnolina presentata nella puntata del 16 ottobre si chiama Isotta, è di piccola taglia e ha circa 5 anni. "Di lei non sappiamo molto, ma quello che ha colpito gli operatori del canile è stata la sua incredibile voglia di amore e di affetto. Si lega alle persone con facilità ed è piena di energia, quando si stanca si siede in attesa di una carezza", spiega la conduttrice nel video a lei dedicato. Isotta si trova a Roma presso il canile comunale di Muratella. Lei, come qualunque altro cane di cui si parlerà nel corso delle prossime puntate del programma, potrà essere adottata contattando lo 06.98370087 oppure iscrivendosi su Wittytv.it.