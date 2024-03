Raffaella e Beatriz contro Brando che non fa la sua scelta: “Rimaste senza lavoro, abbiamo una vita” A Uomini e Donne Brando non ha ancora pronta la sua scelta e le sue corteggiatrici, Raffaella e Beatriz, gli hanno fatto notare che è trascorso troppo tempo dall’inizio del trono: “Abbiamo anche noi una vita, per venire qui abbiamo smesso di lavorare”, lo sfogo nella puntata del 6 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Beatriz e Raffaella nello studio di Uomini e Donne oggi, mercoledì 6 marzo, hanno prima litigato, poi si sono coalizzate contro Brando, il tronista ancora incerto sulla scelta. Quest'ultimo ha spiegato di non avere ancora le idee chiare sui suoi sentimenti: "Questo è il momento in cui realizzo le sensazioni che provo quando sto con voi. Non sto ripartendo da capo, però ci sono stati momenti bassi che mi hanno frenato". Entrambe le corteggiatrici hanno confessato che la partecipazione al programma per così tanti mesi ha provocato danni alla loro vita professionale: "Ho smesso di lavorare per venire qui", ha commentato Beatriz, "Io ho perso il lavoro", ha aggiunto Raffaella.

Il confronto tra Brando e le sue corteggiatrici

Brando non è ancora sicuro dei suoi sentimenti e a Uomini e Donne non ha ancora fatto la sua scelta. Mentre discuteva con Beatriz, Raffaella ha esordito con svariati commenti: "La scelta sarà Beatriz o non Beatriz, di certo non io". Il tronista ha così chiesto alla corteggiatrice napoletana di ballare insieme, ma lei si è rifiutata: "Sei venuto da me in camerino solo perchè avevo pianto? Vai a ballare con Tina". Raffaella ha così chiesto di poter ballare con Mario, Beatriz invece con Alessandro. Dopo i balli, sono ritornate al loro posto e Brando ha così deciso di parlarle: "Sono fatto così, sono ancora confuso. Sarò fatto male, ma voi siete ancora qui sedute". "Io sono stufa, ho una vita. Mi sto sacrificando, ho smesso di lavorare e abito da sola" ha commentato Beatriz. "Anche io ho perso il lavoro, ma lui non lo sa. A ottobre l'ho perso, ma non ti riguardava" ha aggiunto Raffaella.

L'incertezza di Brando sulla scelta

"Mi sembri un 40enne nel corpo di un 24enne": con queste parole è intervenuta poi Maria de Filippi, sostenendo che Brando non si lasci andare ascoltando il suo cuore. Il tronista, però, si è detto ancora incerto sui suoi sentimenti. "Voglio una persona matura, voglio essere sicuro della mia scelta. Non mi interessa cosa pensano gli altri, non farò una scelta di pancia".