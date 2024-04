video suggerito

Maura Vitali sceglie Gianluca: “Giudicata per la storia con l’ex di Serie A, lui ha letto la mia anima” Maura Vitali e Gianluca Rocchetti nella puntata di Uomini e Donne oggi hanno lasciato insieme lo studio: “Sono sempre stata giudicata per l’estetica o per le passate relazioni. Il papà dei miei figli è un ex calciatore di Serie A. Lui mi ha letto l’anima” ha confessato la Dama prima di baciare il Cavaliere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo un mese e mezzo di conoscenza, Maura Vitali e Gianluca Rocchetti hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. La coppia nella puntata di oggi, 16 aprile, ha raccontato a Maria de Filippi e ai telespettatori i dettagli della loro storia: "Sono sempre stata giudicata per l'estetica o per la mia storia con l'ex calciatore. Gianluca mi ha letto l'anima", le parole della Dama prima di baciare il suo Cavaliere. Maura Vitali ha alle spalle una lunga storia d'amore con Antonio Benarrivo, ex calciatore di Serie A, papà dei suoi figli.

Le parole di Maura e Gianluca a Uomini e Donne

Chiamati a sedersi al centro dello studio, Maura e Gianluca hanno confessato ai presenti di provare dei sentimenti l'uno per l'altra. La dama ha svelato: "Lui è stato come un terremoto, ha fatto crollare le barriere che ho sempre alzato per un passato che mi ha frenato. Mi sono sempre comportata da distaccata, ho sempre subito pregiudizi. Un libro non si giudica mai dalla copertina, ma dall'anima. Sono sempre stata giudicata per l'estetica o per le passate relazioni, mi descrivevano come "l'ex di". Il papà dei miei figli è un ex calciatore di Serie A. Lui mi ha letto l'anima. Mi sa corteggiare bene. Gli uomini si soffermano sulle rose, lui una mattina mi ha fatto trovare 100 messaggi di buongiorno". Gianluca Rocchetti ha continuato, quasi commosso: "Lei mi piace parecchio. Ho cercato di evitarla, sapevo che se andava oltre sarebbe stato un problema. Avevo paura di una fregatura. Ho la sensazione di poter controllare tutto, su certe cose però non ci riesco. Quando ci siamo baciati, mi sono inguaiato. Sono cotto. Ho provato a uscire con altre, ma non riesco. Mi piace dal primo momento che l'ho conosciuta".

Dopo la sorpresa con una torta con la scritta "Vivimi senza paura", Gianluca non ha nascosto la sua emozione. Ha raggiunto Maura per baciarla sulle note della canzone di Laura Pausini mentre i presenti si sono alzati in piedi per applaudirli.

Chi è Maura Vitali, la Dama ex di Antonio Benarrivo

Maura Vitali è originaria di Brindisi, dove vive e lavora. Titolare di un centro estetico, su Instagram è seguita da oltre 17 mila utenti: con loro condivide numerosi scatti di sé e dei suoi figli. Maura è mamma di due maschietti nati dalla passata relazione con Antonio Benarrivo, ex calciatore di Serie A e vicecampione del mondo con la maglia dell'Italia, titolo ottenuto con il campionato del 1994.