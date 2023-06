Isola dei Famosi, Gianmaria Sainato: “Sono 11 anni che non parlo con mio padre, sono deluso” Gianmaria Sainato parla all’Isola dei Famosi del rapporto con suo padre, con il quale non parla da undici anni. “Gli do la colpa di troppe cose, sono arrabbiatissimo e deluso” confessa il naufrago.

Sono ormai più di cinquanta giorni che i naufraghi sono a Cayo Cochinos, dove tra una tempesta, un litigio e prove da superare, hanno costruito dei legami attraverso i quali riescono anche a parlare di sé. Ed è così che Gianmaria Sainato si è trovato a raccontare un aspetto molto privato della sua vita, che riguarda il rapporto con suo padre, con cui non parla da più di dieci anni.

Il racconto di Gianmaria Sainato

È stata una confessione a cuore aperto quella dell'influencer campano, che ha deciso di condividere con alcuni naufraghi un particolare così intimo. "Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia" racconta il 28enne, soffermandosi sul fatto suo padre ha sempre dovuto fare i conti con una problematica, che ha avuto ripercussioni su tutti i suoi familiari: "Si tratta di una cosa delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere". Il discorso va ancora più in profondità e Sainato racconta di aver deciso di andare via, a 18 anni, chiudendo ogni tipo di rapporto con suo padre:

Non gli parlo da tanti anni. Per me ha la colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa sua problematica per star meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò. Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio.

La delusione del naufrago

Mentre sua sorella, quindi, ha provato a ricucire un rapporto seppur saltuario con suo padre, Gianmaria ha deciso di prendere le distanze da una persona che sin da quando era bambino gli ha arrecato sofferenza: "Sono arrabbiatissimo e deluso. Sono nato in quel problema e dall’infanzia all’adolescenza ho dovuto convivere. Poi a 18 anni sono scappato a Milano. Sono fuggito da quel problema perché non ne potevo più. Sarei il primo a tornare a parlare con lui se si iniziasse a curare davvero". Il naufrago parla di sua madre, più grande di 16 anni di suo padre, sottolineando come lei abbia sempre cercato di ovviare a tutti i problemi di questi anni, vedendo da parte del padre sempre il solito atteggiamento: "A scuola vedevo le altre famiglie unite e provavo gelosia. Ormai sono 11 anni che non parlo con lui"