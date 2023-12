I sospetti di Maria De Filippi sulla buona fede di Gemma Galgani: “Mi sembra tutto tarocco” Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne, Maria De Filippi mette in discussione la buona fede di Gemma Galgani. La dama del trono over accusata velatamente di favorire situazioni che le consentano di stare al centro dell’attenzione. “Resto zitta ma mi viene il dubbio che sia tutto tarocco”, è stata la severa considerazione della padrona di casa.

A Uomini e Donne, per la prima volta da 13 anni, Maria De Filippi ha messo in discussione la buona fede di Gemma Galgani, una tra le dame più rappresentative del trono over. È accaduto nella puntata andata in onda il 6 dicembre quando la donna si è seduta al centro dello studio insieme ad Antonio, il cavaliere che ha cominciato a frequentare da qualche giorno. “Gemma è diversa da come la conoscevo in tv. In meglio per me. È la tipologia di donna che piace a me, elegante, aristocratica, di classe, perbene. La contessa Gemma e il commendatore”, si era complimentato l’uomo, ottenendo da parte di Galgani una risposta sarcastica: “Usciamo direttamente dal Gattopardo”. Qualche istante dopo, tuttavia, la dama ha approfittato del fatto di essere al centro dell’attenzione per discutere con Giovanni, cavaliere che ha smesso di frequentare da qualche tempo.

La polemica con Gianni Sperti e l’intervento di Maria De Filippi

Il gesto ha stranito Maria De Filippi e l’opinionista Gianni Sperti che le hanno chiesto se fosse ancora interessata alla conoscenza con l’uomo. Di fronte alla risposta negativa di Gemma, Sperti ha perso la pazienza: “Ma se non ti interessa, che cosa ci parli a fare? Qui veniamo a parlare d’amore”. Il fatto di essere contestata da Gianni ha innescato un moto di stizza in Gemma che si è alzata di scatto dalla sedia per andare a sedersi al suo posto. Solo a quel punto la padrona di casa è intervenuta per dirsi d’accordo con l’opinionista e manifestare le prime perplessità a proposito della buona fede di Galgani:

Anch’io ieri sono intervenuta per lo stesso motivo per cui è intervenuto Gianni. A volte i discorsi a centro studio sembrano fatti indipendentemente dal motivo per cui siamo qua. E’ vero, lo penso anch’io. A te interessa Silvio? No! A Silvio interessi tu? No! In centro studio l’altro giorno c’eri tu che parlavi di Silvio. Quando Gianni dice che parlate del nulla, per me ha ragione. Può tutto ad un tratto venirci il legittimo dubbio che sia tutto tarocco? A me è venuto e quindi sono intervenuta. Poi per educazione mi placo, perché mi hanno insegnato questo ma faccio fatica e Gianni oggi ha fatto fatica. Cosa c’è che non torna in questo? Se anche Giovanni non è più uscito con te, io ti chiedo ‘ti piace?’ e tu rispondi ‘no’…basta, è finito l’argomento. Invece ci ricicciamo sul caffè. È strano! Ed è strano anche che tu ti alzi quando dovrebbe interessarti Antonio e non quello che dice Gianni.

Il sostegno di Tina Cipollari: “Sostengo Gemma Galgani”

Quando Gemma ha risposto di avere probabilmente una sensibilità diversa rispetto a quella di De Filippi, la conduttrice ha tenuto il punto: “È una sensibilità curiosa. Gemma, non è personale. È un po’ che lo vedo ma sto zitta. È tutto molto strano. Che devo fare? Lo penso e sono identica a Gianni. Che devo fare? Devo far finta che la penso diversamente?”. A sorpresa, a difendere Gemma è intervenuta Tina Cipollari che si è detta dalla parte della dama. Ma Gemma, ferita, non ha avanzato alcun ulteriore intervento fino alla fine della puntata.