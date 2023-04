Ermanno De Biagi, ecco chi è la voce dello Spirito dell’Isola dei Famosi Dopo le prime due puntate dell’Isola dei Famosi 2023, la prima grande novità più significativa è rappresentata dalla presenza dello spirito dell’Isola. Ecco chi è l’attore che interpreta questo nuovo personaggio.

Dopo le prime due puntate dell'Isola dei Famosi 2023, la prima grande novità più significativa è rappresentata dalla presenza dello spirito dell'Isola. È una voce che parla direttamente agli spettatori e che ha sostituito la classica voce introduttiva, precedentemente affidata a Maurizio Modica. Da quest'anno, c'è l'attore e doppiatore Ermanno De Biagi: è lui la voce che dà vita a questo nuovo personaggio, lo Spirito dell'Isola.

Chi è Ermanno De Biagi

Uomo dai mille talenti: Ermanno De Biagi è stato un cantautore, laureato in filosofia con un passato da idraulico. Negli anni Settanta, viene fuori l'album "L'albero della pazzia" inciso quando ancora lavorava come idraulico. Il disco passò inosservato, anche a causa di problemi di distribuzione. Per lui, inizia la carriera di attore e teatrante. Ha lavorato in tv in produzioni come "Codice Rosso" e "Distretto di Polizia 7". Più di recente è stato protagonista della serie Sky "Romulus", prima e seconda stagione, nel ruolo di Sicanus. Al cinema è stato anche in produzioni internazionali come "The Core" e "The American", ha recitato in "Pasolini – La verità nascosta". A teatro è stato protagonista, con Vanessa Scalera, della fortunata produzione "Dall'alto di una fredda torre".

Lo spirito dell'Isola

Lo spirito dell'Isola è una novità che fa parte di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Negli anni precedenti, veniva chiamato in causa solo dal punto di vista narrativo, come nel caso del "Grande Fratello". Da quest'anno, però, la voce in persona dello spirito dell'Isola riassume quelli che sono stati i temi principali della settimana precedente e drammatizza in maniera sintetica quelli che possono essere i temi principali della puntata in corso. Si tratterebbe di una novità particolarmente apprezzata a partire da quest'anno.