Chi è Marcello Messina, il Cavaliere del Trono Over tornato a Uomini e Donne Marcello Messina è tornato a Uomini e Donne: partecipò al dating show nel 2021 per corteggiare Ida Platano. La loro conoscenza, però, non durò a lungo. Agente immobiliare di 49 anni, vive a Torino, la sua città di origine. Tutte le informazioni sul suo conto.

A cura di Gaia Martino

Marcello Messina

Marcello Messina è tornato a Uomini e Donne nell'edizione 2022/2023. Il Cavaliere è stato tra i protagonisti del dating show di Maria de Filippi nel 2021: corteggiava Ida Platano, ma la loro conoscenza non durò a lungo. Di Torino, ha 49 anni e lavora nel settore immobiliare come agente. Non si conoscono dettagli sulla sua vita sentimentale durante l'assenza nel dating show.

Chi è Marcello Messina e che lavoro fa il cavaliere di Uomini e Donne

Marcello Messina è originario di Torino e ha 49 anni, come ha più volte specificato nello studio di Uomini e Donne. Vive e lavora nella sua città come agente immobiliare, un settore nel quale opera da diversi anni. È molto legato al suo cane, come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram (il cui nome è @marcellomessinaofficial) che vanta più di 44 mila persone. Sarebbe da tempo single, ma il Cavaliere non fornisce numerose informazioni sulla sua vita privata. Al dating show di Maria De Filippi conobbe Ida Platano con la quale creò un rapporto intimo: in poco tempo però si allontanarono per via delle differenze caratteriali. Ora sarebbe tornato nel programma per riaprire il suo cuore a una nuova donna.

Come'è finita la frequentazione di Marcello Messina e Ida Platano

La frequentazione tra Ida Platano e Marcello Messina non è durata a lungo. Il Cavaliere si mostrò particolarmente attratto dalla Dama, ma i loro caratteri, stando ai loro scontri, non erano compatibili. "Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo", disse infatti lui in uno dei più agguerriti faccia a faccia fuori dallo studio. I problemi tra loro iniziarono quando, dopo una serata passata insieme, lei abbe il sospetto che Marcello avesse un'altra donna al di fuori del programma e che, quindi, la stesse prendendo in giro. La mancanza di fiducia di Ida Platano e i numerosi battibecchi hanno separato i due (ex) protagonisti del Trono Over.