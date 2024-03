Brando esce dallo studio prima della scelta, Maria de Filippi: “Clima poco sereno, la rinviamo” Nella puntata di Uomini e Donne oggi Brando ha annullato la scelta. Dopo il commento di Raffaella sul loro percorso, il tronista ha chiesto di uscire dallo studio. Maria de Filippi, dopo i balli al centro dello studio, ha comunicato ai presenti: “Dovrebbe essere un momento gioioso, la rinviamo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 19 marzo, Brando avrebbe dovuto fare la sua scelta, ma dopo il commento di Raffaella, ha cambiato idea. Il tronista dopo aver discusso con le corteggiatrici, ha fatto posizionare le sedie rosse al centro dello studio prima di uscire chiedendo della vodka. Maria de Filippi gli ha dato del tempo per pensare e nel frattempo ha dato il via alla musica per far ballare i protagonisti del parterre. Poco dopo ha comunicato la decisione di Brando di rimandare la scelta perché, a detta sua, "Vuole farla in un clima più sereno, più felice". Gianni Sperti ha continuato: "Raffaella ha intristito tutto".

Le parole di Raffaella e Beatriz che hanno fatto cambiare idea a Brando

La puntata di Uomini e Donne oggi è stata dedicata al trono di Brando. Dopo aver visto i momenti più belli trascorsi insieme alle corteggiatrici, queste ultime hanno confessato le loro sensazioni. "Non credevo mi dicesse della decisione della scelta in videochiamata, però mi ha fatto piacere sapere che siamo arrivati ad una fine" ha commentato Beatriz prima che entrasse in studio Raffaella che, tra sbuffi e musi lunghi, ha spiegato: "Fai la scelta di cuore. Quando ieri mi ha chiamato e mi ha detto ‘ho preso una decisione', si è fermato un attimo e io credevo l'avesse già scelta. Reagisco così perché mi metto al primo posto, si è sforzato di provare dei sentimenti per me. Non mi sono mai sentita così". "L'incertezza è irrispettosa nei nostri confronti" ha aggiunto Beatriz. Maria de Filippi è così intervenuta per chiarire la posizione del tronista: "Ogni volta lui ha detto che vorrebbe avere una scelta sia razionale che emotiva. Lui è fatto così, ha sempre anteposto la ragione all'istinto".

Le corteggiatrici sono poi uscite dallo studio per permettere ai tecnici di posizionare le sedie rosse, ma dopo aver chiesto un momento per pensare, Brando ha deciso di non scegliere più. La padrona di casa ha annunciato ai presenti:

Togliamo le sedute, rimettiamo le altre. Brando oggi non sceglie per quello che ha sentito dire qua. Vuole rinviarla perché la scelta è un momento di felicità, vorrebbe godersela e oggi non se la godrebbe. Lui intenderebbe passare mezza giornata con ognuna di loro per poi prendere la sua decisione.

Il commento di Maria de Filippi a Raffaella

Raffaella e Beatriz sono rientrate in studio e Maria de Filippi ha comunicato loro il cambio di programma. Poi ha aggiunto: "Raffa, non è stato un momento bellissimo. Tu parti dal presupposto che sceglierebbe te, ma con il cuore sarebbe con Beatriz. Nessuno è obbligato a fare una scelta qui. Non è detto che la scelta di ragione sia peggio di quella di cuore, dovrebbero camminare insieme le due cose. Vuole fare la scelta in un clima più sereno, più felice". La corteggiatrice ha replicato: "Non posso fingere che le cose vadano bene. Non credo di essere pesante, ma lui è troppo razionale e me lo ha dimostrato". Beatriz è allora scoppiata in lacrime prima che intervenisse Tina Cipollari: "Eravamo tutti felici di questa scelta, poi arrivano ‘ste due e rovinano tutto. Lui è troppo buono, a entrambe vi avrei detto ciao, andate a casa".

Il commento finale di Brando

Brando è stato in silenzio per tutto il tempo. Chiamato da Maria de Filippi a commentare l'accaduto, ha così confessato: "Sono dispiaciuto perché avevo tutti i buoni propositi, sono passato per quello che non ha voluto fare la scelta. Ero contento di uscire e vivermela". La padrona di casa ha allora dato appuntamento al tronista per la prossima settimana, per la scelta, prima di augurargli una buona giornata con le sue corteggiatrici. "Dove vorresti andare con loro?" gli ha chiesto, "Non importa il luogo", la replica.