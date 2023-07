Ascolti tv lunedì 10 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il giovane Montalbano Chi ha vinto la gara agli ascolti tv tra l’appuntamento con Temptation Island su Canale 5 e le repliche de Il Giovane Montalbano su Rai1. Tutti i dati Auditel della serata di lunedì 10 luglio 2023.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo di lunedì 10 luglio ha offerto al pubblico un ventaglio di opportunità, tra programmi di intrattenimento, fiction e trasmissioni di approfondimento. Su Rai1, infatti, sono andate in onda le repliche de "Il Giovane Montalbano", mentre su Canale 5 continuano gli appuntamenti con Temptation Island, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Insieme ai vari programmi tv, ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti.

La sfida tra Temptation Island e Il giovane Montalbano

Tra le fiction prodotte dalla Rai più amate di sempre c'è, senza dubbio, il filone dedicato al Commissario Montalbano, anche nelle puntate che raccontano i primi anni a Vigata. Come di consueto su Rai1 non mancano le repliche di quello che può definirsi uno dei grandi successi della tv pubblica, con protagonisti Michele Riondino e Alessio Vassallo. La fiction, quindi, seppur in replica ha appassionato 2.258.000 spettatori pari al 14% di share, non numeri altissimi che, infatti, la posizionano al secondo posto sul podio dei programmi più visti.

Su Canale 5, invece, il viaggio nei sentimenti appassiona sempre più italiani che, quindi, si trovano a guardare con curiosità cosa accade alle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island. La puntata di ieri sera ha raccolto davanti al video 3.699.000 spettatori pari al 26.2% di share, aggiudicandosi la vittoria della serata. L'amore e anche le difficoltà nel gestire una vita di coppia, soprattutto dopo anni di relazione, vengono messi a dura prova, tra coppie che ci sostengono e altre che invece scoprono di non poter più stare insieme.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sulle altre reti generaliste, invece, questi sono i dati Auditel raccolti. Su Rai2 CSI Vegas è stata la scelta di 661.000 spettatori arrivando al 4.2% di share. Su Italia1 Fast and Furious – Tokyo Drift ha guadagnato 689.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rai3 Report ha interessato 1.959.000 spettatori segnando uno share dell’11.3%. Su Rete4 Zona Bianca ha catturato l'attenzione di 605.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 il film Al Vertice della Tensione è stato seguito da 514.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti ha segnato 181.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto davanti al video 363.000 spettatori con il 2.2% di share.