Armando Incarnato attacca Alessandro Vicinanza che lascia lo studio: "Esco, non può parlare di me" Nella puntata di Uomini e Donne oggi Armando Incarnato ha attaccato Alessandro Vicinanza sul rapporto con Cristina Tenuta e Roberta Di Padua: "Durante una cena parlò male di loro" ha confessato il Cavaliere napoletano. Vicinanza, durante la lite, si è infuriato al punto da chiedere di lasciare lo studio.

A cura di Gaia Martino

I ritorni di Roberta Di Padua e Armando Incarnato a Uomini e Donne hanno scatenato numerosi scontri in studio. Nella puntata di oggi, mercoledì 17 gennaio, Roberta Di Padua ha litigato con Cristina Tenuta, sua amica prima che iniziasse a uscire con Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo, poco dopo la lite tra le Dame, ha discusso animatamente con Armando Incarnato, poi ha lasciato lo studio: "Esco un attimo, non gli permetto di parlare della mia storia".

Roberta Di Padua a Cristina Tenuta: "Sei falsa"

Le tensioni in studio sono nate quando Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza, al centro dello studio, hanno raccontato della loro conoscenza che prosegue a gonfie vele. Roberta Di Padua ha così attaccato la Dama accusandola di essere stata "una falsa amica": da qui è nato un acceso diverbio tra le due finito senza lieto fine. "Mi dicevi che ti interessava Armando, che volevi andare via per lui" ha tuonato la Di Padua, "Dopo che sei andata via ho capito che mi piaceva Alessandro. Mi dispiace perchè ti ho sopravvalutata come donna, io sono vera e posso essere anche scomoda" ha replicato la Tenuta.

Lo scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza

Armando Incarnato ha così preso parola attaccando prima Cristina, poi Alessandro. "Cristina parla di "storia chiusa", ma non è mai iniziato niente. Quando è uscita con Alessandro, ho pensato "che coraggio". Sei falsa" ha dichiarato, poi rivolgendosi al Cavaliere ha aggiunto:

Quando Ida si è presentata sul trono hai rilasciato interviste dicendo che eri dispiaciuto, che non volevi rapportarti ad un'altra donna. Si è spenta la luce e così sei tornato in studio per uscire con Roberta e Cristina. Quando andammo a cena a Salerno con Ida, ne dicesti di ogni su Roberta, dicevi che "era finta, che era la peggiore delle donne". Di Cristina disse peggio.

Alessandro Vicinanza ha così sbottato, invitando Ida Platano a parlare e rivelare la verità. La tronista ha dato, però, ragione ad Armando: "Loro hanno avuto una conversazione e avete parlato di Roberta, tu hai parlato male di Roberta". Il Cavaliere ha alzato la voce sostenendo di aver deciso di voltare pagina dopo la loro relazione, poi, rivolgendosi a Roberta, ha sottolineato di non aver mai parlato male di lei. Dopo nuove provocazioni di Armando Incarnato, Vicinanza ha chiesto a Maria de Filippi di lasciare lo studio: "Devo uscire, non gli permetto di parlare della mia storia".