La fotografia e il video di un sollevatore di pesi cui sono esplose delle vene del naso mentre si impegnava a sollevare quasi mezza tonnellata hanno fatto il giro del web. Mikhail Shivlyakov, un atleta russo, stava partecipando al torneo internazionale Arnold Sports Festival 2018 a Colombus, nell'Ohio, Stati Uniti. L'uomo aveva trascorso gli ultimi mesi a prepararsi per un appuntamento estremamente importante. 37 anni, ex militare della marina russa, si era allenato alla perfezione sottoponendosi a tutte l visite mediche necessarie per partecipare a competizioni come il sollevamento pesi. Quando si è avvicinato alla sbarra da mezza tonnellata, si sentiva perfettamente in grado di riuscire nella sua impresa.

Shivlyakov ha quindi afferrato il peso ed è riuscito a sollevarlo, ma all'apice dello sforzo ha iniziato a sanguinare copiosamente dal naso, a dimostrazione che evidentemente dei capillari si erano rotti. Ciò nonostante ha portato a termine con successo la sua prova ed è riuscito a passare al turno successivo dopo aver sollevato la bellezza di 426 chili. Per la cronaca: la gara è stata vinta da Thor Bjornsson – che interpreta "The Mountain" nella serie Game Of Thrones – che ha staccato 472 chili, 44 kg in più rispetto a Shivlyakov.