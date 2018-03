in foto: Veronika Mescheryakova, 29 anni.

Soffre di perdite di memoria a causa di una malattia degenerativa, che ha scoperto di avere qualche anno fa, e ogni volta che le dicono che suo marito ha deciso di divorziare da lei comincia a piangere come se ricevesse quella notizia per la prima volta. È questa la storia di Veronika Mescheryakova, 29enne di Kazan, in Russia, affetta da una forma di porfiria, una patologia rara che, colpendo il sistema nervoso, influisce sulla sua memoria a breve termine. L'uomo che lei amava l'ha lasciata lo scorso novembre proprio dopo che i medici le avevano comunicato la diagnosi, ma lei non lo ricorda, così tutti i giorni bisogna dirle che no, lui non tornerà da lavoro perché ormai ha una nuova vita.

La reazione di Viktoria è sempre la stessa: scoppia in un pianto disperato non riuscendo a credere alle sue orecchie. La coppia si è spostata quando la 29enne ancora non sapeva della sua malattia, che l'ha costretta non solo a fare i conti con la perdita di memoria, ma anche della capacità di camminare, per cui la ragazza si è ritrovata a vivere su una sedia a rotelle. Tutto è cominciato quando si sono manifestati i primi sintomi, tra cui dolori ai muscoli e all'addome, allucinazioni, disorientamento, problemi respiratori e cardiaci. Nel tempo è stata sottoposta anche ad una serie di interventi chirurgici, per alleviarle il dolore, ma le sue condizioni sono via via degenerate. Poi lo scorso novembre lui ha chiesto il divorzio, perché non riusciva a sopportare una situazione che col tempo sarebbe diventata sempre più pesante. La ragazza, però, non lo ricorda così tutti i giorni chiede alla madre a che ora suo marito abbia intenzione di tornare da lavoro. "Per me – ha detto la donna alla stampa locale – è sempre più straziante spezzarle il cuore ogni volta"