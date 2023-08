Quattro euro all’ora per consegnare le pizze: l’offerta di lavoro indecente a Napoli L’annuncio di lavoro di una pizzeria a Fuorigrotta accende nuovamente i riflettori sulle offerte di impiego sottopagato, soprattutto dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza lavoro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno dei pericoli maggiori che si profilavano all'orizzonte, nei mesi in cui si discuteva dell'abolizione del Reddito di cittadinanza, riguardava la concreta possibilità che, senza il sussidio, soprattutto al Sud, sarebbero nuovamente comparsi annunci di lavoro indecenti. E, puntualmente, il pericolo da possibile è diventato concreto. Ne è un esempio l'annuncio di lavoro comparso in un gruppo Facebook dedicato ai quartieri della periferia occidentale di Napoli: una pizzeria di Fuorigrotta cerca un rider, qualcuno che faccia le consegne, insomma. Sei giorni a settimana, nove ore e trenta di lavoro al giorno, per 900 euro al mese: vale a dire poco meno di 4 euro l'ora. Il tutto "in nero".

La foto dell'annuncio di lavoro è stata rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli: sotto al suo post, pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale, sono comparsi diverse centinaia di commenti. Inutile dire che il sentimento principale è l'indignazione: in tanti si augurano che nessuno accetti un'offerta di lavoro definita "miserabile". Altri, invece, con fare ovviamente scherzoso, sottolineano come l'offerta comprenda anche il pranzo e la cena inclusi per il futuro dipendenti, definendola a questo punto "vantaggiosa".