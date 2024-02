Morte di Ugo Russo, a 4 anni dai fatti nuovi rilievi sul luogo dell’omicidio, in via Generale Orsini a Napoli Rimosso lo stipite di una porta: dall’analisi si spera di poter trarre elementi utili per chiarire le circostanze della morte del giovane, ucciso da un carabiniere che stava tentando di rapinare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A quattro anni dall'omicidio di Ugo Russo, nuovi rilievi sul luogo dei fatti. Stamattina Vigili del Fuoco, sotto la supervisione di autorità giudiziaria e forze di polizia, hanno rimosso un elemento dello stipite d'una porta in metallo lungo via Generale Orsini, zona Santa Lucia, Napoli. È lì che la notte del 29 febbraio 2020, il quindicenne dei Quartieri Spagnoli fu ammazzato da un carabiniere libero dal servizio, rinviato a giudizio per omicidio volontario, mentre insieme ad un complice ed armato di pistola che poi risultò essere una replica, tentava di rapinare l'orologio del militare.

Nello scorso mese di gennaio la Corte di Assise di Napoli aveva affidato incarico di esperimento giudiziale al perito che nell’incidente probatorio aveva individuato l'ogiva (la parte anteriore del proiettile, quella curva) che aveva provocato la morte di Ugo Russo. Perché dunque questo nuovo esame e la rimozione dell'elemento dalla porta? Nelle prime analisi non sarebbe stato analizzato l’impatto dell’ogiva sullo stipite. Impatto successivo a quello sul casco del giovane ucciso, trapassato dal proiettile.

Dunque ora lo stipite sarà analizzato per la ricostruzione balistica allo scopo di chiarire la distanza fra Russo e il carabiniere al momento dello sparo e se l'ogiva in questione sia in effetti quella costata la vita al ragazzo. Tutto ciò è importante in sede di processo allo scopo di poter chiarire se il giovane al momento dello sparo rappresentasse o meno ancora una minaccia per la vittima del tentativo di rapina.