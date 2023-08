Napoli, l’autolavaggio con 7 dipendenti su 9 in nero. Quelli senza contratto erano extracomunitari Chiuso un autolavaggio nel Napoletano: gli ispettori del lavoro hanno accertato che 7 addetti su 9 erano al lavoro senza nessun tipo di contratto.

A cura di Nico Falco

Al lavoro erano in 9, ma soltanto 2 erano inquadrati come dipendenti: gli altri 7, tutti extracomunitari, erano completamente al nero. Lo hanno scoperto gli ispettori del lavoro del Territoriale di Napoli, nel corso di accertamenti effettuati insieme ai carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro in un autolavaggio che si trova nell'area metropolitana di Napoli.

Al momento del controllo, svolto col supporto di una pattuglia del Comando Provinciale dell'Arma, erano all'interno nove dipendenti, che si stavano occupando delle varie mansioni e della pulizia delle automobili. Gli ispettori hanno rintracciato il titolare e hanno chiesto di esibire la documentazione relativa ai dipendenti. Dalle carte è emerso che erano soltanto due le persone che risultavano assunte, mentre tutti gli altri addetti stavano lavorando senza alcun tipo di contratto e, di conseguenza, di tutela.

In pratica i costi di gestione del personale erano stati quasi del tutto abbattuti, naturalmente in modo illegale: due soli contratti, ma nove persone per gestire la mole di lavoro. Per l'autolavaggio è la sospensione ad horas, a carico del gestore dell'attività sono stati adottati provvedimenti di prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.