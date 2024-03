Marito e moglie vanno in pizzeria e ordinano 6 pizze più il dolce: “Erano molto leggere” La vicenda nel locale “Al solito Porzio” a Nola. Il ristoratore partenopeo ha poi pubblicato lo scontrino: “Era una coppia distinta, elegante, fisici asciutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno mangiato in due ben sei pizze, più il dolce. Il tutto con una battuta finale: "Complimenti, erano veramente molto leggere". Protagonisti della vicenda una coppia, marito e moglie, che a Nola sono andati a mangiare sabato sera in pizzeria da Errico Porzio, il noto ristoratore napoletano. "Una coppia distinta, elegante, fisici asciutti", ha spiegato Errico Porzio.

Ed anche una coppia particolarmente vorace: tre pizze a testa, più il dolce. Per lei due pizze margherita dop senza glutine ed una Zingara (anche questa senza glutine), con l'aggiunta di pomodorini; per lui, una margherita dop, una capricciosa e una marinara. Poi, il dolce con una porzione a testa (ovviamente), oltre a tre bottiglie d'acqua in tutto. Anche lo stesso ristoratore napoletano, Errico Porzio, è rimasto incredulo. Anche perché la coppia, prima di andare via, ha anche ben pensato di porgere i propri ringraziamenti: "Complimenti, la tua pizza è leggerissima".

Il "banchetto" è avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 marzo, nella pizzeria "Al Solito Porzio" di Nola, uno dei locali gestiti dal pizzaiolo napoletano, che poi nella giornata di oggi ha reso pubblico lo scontrino spiegando il curioso siparietto. Dopo la pubblicazione dello scontrino da parte di Errico Porzio sui propri canali social, in tanti hanno voluto anche commentarlo in chiave ironica: c'è chi applaude all'appetito della coppia e chi invece "rilancia" dicendo di essere in grado di fare altrettanto con il proprio compagno, ma anche chi ci scherza dicendo che si tratta di "una coppia da non invitare ai matrimoni, o ci rovinano".

Lo scontrino della pizzeria pubblicato da Errico Porzio