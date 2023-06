Fiaccolata a Pianura per Francesco Pio Maimone, ucciso 3 mesi fa agli chalet di Mergellina A Pianura una fiaccolata per Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso tra gli chalet di Mergellina lo scorso 20 marzo: l’annuncio della madre Concetta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesco Pio Maimone, il giovane ucciso a Mergellina

Una fiaccolata a Pianura per ricordare Francesco Pio Maimone, ucciso a 18 anni tre mesi fa tra gli chalet di Mergellina. Lo ha annunciato la madre Concetta, che da allora si batte per avere giustizia assieme agli altri familiari. Per questo omicidio è attualmente indagato Francesco Pio Valda, 19enne napoletano che avrebbe sparato subito dopo una lite scoppiata con altri giovani a causa di un pestone: evento al quale Maimone, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe invece stato totalmente estraneo. Valda fin dal primo momento si è però dichiarato innocente ed estraneo ai fatti, sebbene per gli inquirenti sia stato proprio lui a sparare quella tragica sera del 20 marzo scorso.

"Il dolore immenso per la scomparsa di nostro figlio, amico e fratello unico e speciale, abbiamo il dovere di trasformarlo in riscatto per i giovani di Pianura", ha scritto Concetta, la madre di Francesco Pio Maimone, "ed in giustizia affinché non accada mai più ad altri ed affinché chi si macchia di crimini così ignobili sia assicurato alla giustizia. Grazie per la vicinanza ed il sostegno che ci avete dimostrato in questi mesi così difficili. Mi appello soprattutto", ha proseguito, "alle mamme che come me hanno a cuore la giustizia e il futuro dei propri figli. Mobilitiamoci per loro". Il corteo partirà da via Provinciale e continuerà su via Vicinale Catena, via Parco Russolillo e fino a via Provinciale, nel quartiere di Pianura dove il giovane viveva assieme alla famiglia alle 20 di domani, martedì 20 giugno, a tre mesi esatti dalla morte di Francesco Pio Maimone tra gli chalet di Meergellina.