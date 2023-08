Dopo la stagione degli scontrini, quella degli annunci indecenti di lavoro: 12 ore al giorno Retribuzioni che vanno dai 3 euro ai 3,50 euro orari per 12 ore lavorative al giorno. Quasi sempre senza contratti e senza tutele di alcun genere.

La stagione degli scontrini viene e va, di solito legata alle vacanze e al caro-prezzi in ristoranti e lidi balneari. Quella delle offerte di lavoro indecenti sta invece attraversando una nuova "fioritura": mentre prosegue in Parlamento il braccio di ferro sul salario minimo a 9 euro, mentre il reddito di cittadinanza è abolito per legge e la carta acquisti spese del governo è un disastro, assistiamo a un vero e proprio boom di offerte di lavoro indecenti sui social network.

«Retribuzioni che vanno dai 3 euro ai 3,50 euro orari per 12 ore lavorative al giorno. Quasi sempre senza contratti e senza tutele di alcun genere. In alcune chat si specifica addirittura che si parla di ‘lavoro a nero’ così come vengono dispensati suggerimenti su come farla franca con l’Ispettorato del lavoro», dice il parlamentare Francesco Borrelli che ha trasformato le sue pagine social in collettori di annunci di lavoro indecenti: