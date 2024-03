Detenuto prende a pugni agente nel carcere minorile: gli aveva negato di andare in mensa Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un giovane detenuto nel carcere minorile di Airola (Benevento); per lui 5 giorni di prognosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato picchiato da un detenuto nel carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento; a quanto si apprende il giovane, di origini straniere, avrebbe insistentemente chiesto di andare in mensa e, quando gli sarebbe stato negato, si sarebbe scagliato sul poliziotto e lo avrebbe preso a pugni. L'uomo è stato soccorso dai colleghi ed è stato medicato nell'infermeria del carcere; per lui una prognosi di cinque giorni.

A rendere noto l'accaduto i sindacati di Polizia Penitenziaria, che nell'esprimere vicinanza alla vittima, sottolineano la professionalità con cui è stata gestita l'emergenza, risolta riportando la situazione sotto controllo limitando i rischi, e auspicano "l'attuazione dei più opportuni provvedimenti nei confronti di chi si è reso irresponsabile di questa immotivata violenza". Si legge nella nota firmata da SiNAPPe, OSAPP, UIL PA/PP, USPP, FNS CISL e FSA CNPP:

Ancora una volta ci troviamo a riferire di un'aggressione posta in essere nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, da parte di un detenuto, nell'Istituto Penale per Minorenni di Airola. Sempre più spesso assistiamo a eventi di aggressioni ai danni dei poliziotti penitenziari, e con una violenza sempre crescente. Esprimiamo vicinanza al collega con l'auspicio che la Direzione possa valutare una proposta di ricompensa per l'intervento posto in essere dal personale, il quale, nonostante i colpi ricevuti, con professionalità è riuscito a gestire la situazione ridimensionando il rischio e riuscendo ad evitare che altri ristretti o altro personale fossero coinvolti nell'evento.