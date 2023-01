De Luca boccia Zelensky a Sanremo: “Lo giudico male” Il presidente della Regione Campania si è espresso sulla partecipazione del presidente ucraino al Festival di Sanremo, prevista per l’ultima serata.

A cura di Valerio Papadia

Lo sappiamo: Vincenzo De Luca non va tanto per il sottile quando c'è da esprimere la propria opinione. Il presidente della Regione Campania ha dunque utilizzato la sua solita schiettezza quando, a margine della presentazione, a Napoli, del libro "Resto al Sud – Il Mezzogiorno bello e buono" di Gambero Rosso, gli hanno chiesto dell'intervento di Volodymyr Zelensky al prossimo Festival di Sanremo: il presidente ucraino, infatti, dovrebbe intervenire nel corso dell'ultima serata del concorso canoro più importante del nostro Paese.

"Come giudico l'intervento di Zelensky a Sanremo? Male". In questo modo De Luca ha risposto a chi gli chiedeva un parere proprio sulla partecipazione – in collegamento – del presidente dell'Ucraina al Festival di Sanremo che prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Anche il presidente della Regione Campania, dunque, è tra coloro che non vedono di buon occhio l'intervento di Zelensky a Sanremo, episodio che nelle ultime settimane ha scatenato un dibattito piuttosto acceso.

