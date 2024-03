“Arrivare a 57 anni senza contributi e senza lavoro: una vita di angosce. Spero per i miei figli un futuro migliore” La storia di Grazia, cilentana, laureata in Biologia e oggi, a 57 anni, con un curriculum di precariato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

La lettera che Grazia, residente in Cilento, profonda provincia salernitana, invia a Fanpage.it è schietta e dolorosa da leggere. Non indugia sulla sua sofferenza ma racconta i fatti che hanno caratterizzato la sua vita da lavoratrice oggi vicina ai sessant'anni. «Ho 57 anni, mi sono laureata in Biologia e sono sposata da 26 anni con un uomo che lavora come dirigente in una grande azienda e la mia vita lavorativa è stata segnata sempre da rinunce e restrizioni», esordisce.

Come spesso capita con le lettere che raccontano esperienze di lavoro, la donna spiega i suoi anni post-laurea:

anni di praticantato in laboratori di analisi con paghe da fame; ho rinunciato all'insegnamento perché mi venivano sempre offerte cattedre parastatali a busta paga intera e zero stipendio in cambio di punti per poi traghettare nella scuola pubblica. Non so quante domande di messa a disposizione ho inviato ricevendo solo PON a spesa.

Quella di Grazia è la storia di tante persone. Troppe. Continua così il suo racconto:

Ho lavorato per cinque anni con una società di consulenza con busta paga per avere i contributi ma ricevendo la metà dello stipendio. Poi sono stata licenziata e da allora mi arrabatto con piccole cose. Fortunatamente mio marito non mi fa mancare nulla ma è frustrante. Arrivare a 57 anni senza contributi e senza lavoro; una vita di angosce. Almeno ho la soddisfazione di aver cresciuto due figli fantastici e spero per mia figlia un futuro lavorativo migliore. Anche se ci vuole poco …