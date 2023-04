Anche Caserta vuole l’orsa Jj4: “Disponibili ad ospitarla nel parco di Roccamonfina” Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina pronto ad accogliere l’orsa Jj4 nel parco casertano: “In pubblicazione la delibera per la richiesta”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Anche a Caserta c'è chi vuole ospitare l'orsa Jj4 del Trentino, sulla quale pende un decreto di abbattimento firmato dal presidente della provincia di Trento per ora momentaneamente sospeso dal Tar. Si tratta di Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina, che in una nota ha spiegato di essere pronto ad ospitare l'orsa sulle montagne cittadine, annunciando anche che nelle prossime ore ci sarà una delibera per la richiesta ufficiale. Il primo cittadino di Roccamonfina è di fatto il secondo sindaco campano a farsi avanti, dopo che ieri Pasqualino Giuditta che presiede il comune di Summonte, in provincia di Avellino, aveva parlato di un tavolo organizzativo per discutere della possibilità di inserimento nel Parco del Partenio.

Questa la nota del sindaco Montefusco di Roccamonfina:

Di concerto con il Parco naturale di Roccamonfina, offriamo la nostra disponibilità ad ospitare l’orsa JJ4 tra le nostre montagne, purché possa scampare al pericolo dell’abbattimento. Troverà il suo habitat in una vasta area protetta. Sarà sotto continua osservazione, controllata h 24 da accorte, moderne, ingenti misure di sicurezza, tali da non creare alcun pericolo per gli uomini. In pubblicazione la delibera per la richiesta.

Nelle ultime ore, intanto, il Tar trentino ha disposto la sospensione dell'abbattimento anche di un altro orso (Mj5), anche questa firmata nelle scorse ore. Esultano gli animalisti, ma la sospensione delle ordinanze appare come una soluzione tampone, in attesa di una decisione definitiva su come risolvere quello che negli ultimi giorni sembra essere diventato un vero e proprio problema nazionale, tra chi vorrebbe "allontanare" tutti gli orsi dal Trentino e chi invece ne difende il diritto a vivere nei boschi delle Alpi.