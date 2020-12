Saranno 1.300 i militari impiegati a Napoli per i controlli anti Covid nel periodo natalizio. Lo rende noto la Prefettura di Napoli, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta oggi, 16 dicembre, incentrata proprio sulla necessità di intensificare il dispositivo sul capoluogo in vista delle festività. Allo studio anche l'ipotesi di disporre la chiusura totale per il 24 dicembre per le attività di ristorazione, dove come da tradizione nel pomeriggio in molti si riuniscono per il brindisi augurale; il provvedimento potrebbe essere limitato alle aree dove la conformazione urbanistica renderebbe inevitabile la formazione di assembramenti.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Marco Valentini, hanno preso parte l'Assessore alle Politiche della Sicurezza della Regione Campania, il Coordinatore dell’Unità di Crisi e il Direttore dell’ASL Napoli 1 Centro, l’Assessore al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani, dell’Assessore alla Cultura e al Turismo e l'Assessore alla Pari Opportunità, alle Libertà civili e alla Salute del Comune di Napoli, i vertici provinciali della Forze dell’ordine, i dirigenti di tutte le specialità della Polizia di Stato, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comandante della Polizia locale di Napoli.

È stato programmato l'incremento delle attività, con controlli mirati e specifici presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, oltre che sui mezzi di trasporto pubblico e privato. Tra le misure, che possono essere modificate in itinere sulla base delle criticità di volta in volta individuate, ci sono l'implementazione dei controlli tecnologici contro gli assembramenti; l'incremento di pattuglie a piedi nel centro storico; la sensibilizzazione dei Sindaci dell'area metropolitana perché valutino la disciplina del traffico pedonale nelle aree di maggiore affluenza e assicurino adeguati controlli attraverso le polizie locali.

Nel prossimo fine settimana e per l'intero periodo delle festività natalizie a Napoli saranno impiegati, complessivamente, 1300 soldati, 200 unità in più rispetto al contingente impiegato ordinariamente, oltre ai militari dell'operazione Strade Sicure. La Prefettura, si legge in una nota, sta inoltre valutando la possibilità di disporre la chiusura di bar e ristoranti, vietando anche l'asporto e il consumo all'aperto, per la giornata del 24 dicembre, in aree della città che, per la conformazione morfologica, renderebbero difficile mantenere il distanziamento interpersonale e il transito dei mezzi di soccorso.