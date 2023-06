A Ischia c’è Legend, lo yacht dell’ex presidente di Google: è il 54esimo uomo più ricco al mondo Lungo 78 metri, il superyacht costa 50 milioni di dollari. Il suo proprietario, Eric Schmidt, è stato amministratore delegato e presidente di Google.

A cura di Valerio Papadia

Prima di lui, in quanto a patrimonio, ci sono soltanto altri 53 uomini in tutto il mondo: stiamo parlando di Eric Schmidt, miliardario statunitense di 68 anni, che è il 54esimo uomo più ricco al mondo. Schmidt, infatti, è stato per 15 anni prima amministratore delegato e poi presidente esecutivo di Google. E il suo yacht, Legend, si trova ora nelle acque di Ischia, l'isola del Golfo di Napoli.

Lungo quasi 78 metri, costato 50 milioni di dollari, Legend è stato costruito nei cantieri di IHC Verschure, in Olanda, nel 1974, mentre nel 2019 è stato sottoposto ad interventi di restyling e manutenzione. A bordo, il superyacht può ospitare 22 persone e 28 membri dell'equipaggio (a cui se ne possono aggiungere altri 10, se necessario). Come ogni yacht di lusso che si rispetti, a bordo di Legend è possibile trovare un cinema, una palestra, una sauna, oltre all'immancabile piscina con solarium.

Chi è Eric Schmidt, l'ex presidente di Google

Ma passiamo ora al proprietario di Legend, Eric Schmidt: con un patrimonio stimato, nel 2021, in 25,1 miliardi di dollari, Schmidt come detto è considerato il 54esimo uomo più ricco del pianeta. Nato nel 1955 in Virginia, negli USA, si è laureato nel 1976 in Ingegneria Elettrica a Princeton, mentre si è specializzato in Informatica nel 1979 alla Berkley University, due dei college più prestigiosi degli Stati Uniti; qui, ha conseguito anche un dottorato nel 1982.

Distintosi come uno dei più capaci dirigenti d'azienda al mondo, dal 2001 al 2011 Eric Schmidt è stato l'amministratore delegato di Google, di cui è diventato presidente esecutivo dal 2011 al 2015. Passa poi ad Alphabet Inc, holding nella quale viene inglobata Google, di cui è presidente esecutivo dal 2015 al 2017 e consigliere tecnico dal 2017 al 2020.

Durante la sua carriera, Schmidt è stato anche membro del Consiglio dei consulenti per la scienza e la tecnologia del presidente degli Stati Uniti Barack Obama.