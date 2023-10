Uccide il padre a coltellate e ferisce gravemente la madre, tragedia familiare nel Bergamasco Il dramma a Nembro: la vittima è Giuseppe Lombardini, 72 anni. L’omicida, Matteo Lombardini, 35 anni, è invece stato arrestato e si trova in ospedale, piantonato dai carabinieri.

Dramma familiare nella serata di ieri, sabato 28 ottobre – ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi – a Nembro, nella provincia di Bergamo: all'ora di cena, al culmine di una lite, Matteo Lombardini, giovane di 35 anni, ha ucciso a coltellato il padre Giuseppe, 72 anni, e ferito in maniera grave la madre, 66 anni.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa: sul posto, in un appartamento in via Rossini, sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Giuseppe Lombardini. La moglie è stata invece trasportata al più vicino ospedale, dove è stata ricoverata in condizioni di salute giudicate molto gravi: da quanto si apprende, però, la 66enne non sarebbe in pericolo di vita.

In ospedale anche l'omicida, Matteo Lombardini, che è piantonato dai militari dell'Arma. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 35enne avrebbe accoltellato il padre al culmine di una lite, mentre la madre sarebbe rimasta ferita nel tentativo di difendere il marito. Il 35enne, da quanto si apprende, è affetto da problemi psichici e, già in passato, avrebbe maltrattato i genitori.

La vittima, Giuseppe Lombardini, attualmente in pensione, aveva lavorato per la Bas, società di servizi di Bergamo. Il 72enne e la moglie hanno anche una figlia, sorella dell'omicida, non presente in casa al momento della tragedia.