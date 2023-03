Si posta sui social con le pistole, 17enne fermato a Milano per tre rapine: “Inaudita aggressività” È stato fermato dalla Polizia un giovane di 17 anni, milanese, presunto autore di tre violente rapine ai danni di minorenni nel settembre del 2022. Nei video sui social si mostrava con pistole e passamontagna in compagnia della “banda di San Siro”

Le minacce con il coltello, i pugni in volto e i furti di contanti, bancomat e vestiti di marca. E soprattutto, secondo il giudice, "inaudita aggressività e preoccupante reattività".

È stato fermato dalla Polizia un giovane di 17 anni, milanese, presunto autore di tre violente rapine ai danni di minorenni nel settembre del 2022.

Negli anni passati, inoltre, il ragazzi si era reso protagonisti di video e immagini postati sui social mentre, in compagnia di giovani della zona San Siro colpiti da alcune custodie cautelari nell’operazione Bad Kids del Commissariato Sempione, impugnava pistole calzando il passamontagna.

Leggi anche Ragazzo di 19 anni accoltella per tre volte un 27enne: fermato per tentato omicidio

Le violente rapine a Milano

La nuova attività di indagine condotta dai poliziotti del Commissariato Sempione, basata sulle denunce sporte e sull’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha portato a ritenere il giovane milanese responsabile di una tentata rapina commessa la sera dell’8 settembre 2022 quando, nei pressi dell’Arco della Pace, ha cercato di rubare il portafoglio a un 17enne. Il giovane, dopo essere svenuto per il pugno ricevuto al volto, era stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 17 giorni per le lesioni patite.

Ma non solo. Un paio d’ore più tardi, subito dopo la mezzanotte, infatti è riuscito a portare a termine la rapina a un 15enne che, dopo aver subito la rottura di un dente per il colpo ricevuto, è stato derubato della felpa.

Il 20 settembre, infine, nei pressi del parco Vergani in zona Pagano, il 17enne ha estratto un coltello per puntarlo all’addome di un giovane di 16 anni che è stato derubato di 70 euro, del bancomat e della tessera ATM.

I video sui social e la "banda di San Siro"

Vita di strada e vita virtuale, sempre postata sui social, tra pistole e passamontagna. Video in cui il giovane arrestato, per cui il gip evidenzia “le esigenze cautelari in contesto inframurario a causa dell’inaudita aggressività del giovane e la sua preoccupante reattività”, appare in compagnia di giovani della zona San Siro finiti nei guai per alcune rapine a CityLife: una banda di una quindicina di ragazzi che tra settembre e novembre del 2021 hanno colpito in vari parchi della zona, prendendo di mira sempre coetanei e minacciandoli con il coltello.

A seguito di questa indagine, condotta dagli stessi poliziotti del commissariato Sempione e denominata Bad Kids, due 14enni milanesi sono stati collocati in comunità: le accuse nei loro confronti erano quelle di essere i responsabili di sei rapine e un furto ai danni di alcuni loro coetanei. Il tutto in concorso con altri minori, anche non imputabili.