Ragazzo colpisce con una spranga un uomo in mezzo alla strada e lo minaccia con il coltello: il video della rissa Un ragazzo ha colpito con una spranga un uomo in mezzo alla strada a Desio (Monza e Brianza). Un passante ha filmato l'aggressione e il momento in cui il giovane ha estratto un coltello dai pantaloni per minacciare il rivale.

A cura di Enrico Spaccini

Frame della rissa di Desio (video da Welcome to Favelas)

Due uomini a Desio, in provincia di Monza e della Brianza, si sono messi a discutere in mezzo alla strada in pieno giorno. La lite è stata filmata da un ragazzo che, insieme ad alcuni amici, stava percorrendo quel tratto a bordo di un'auto. Nel video si può vedere un ragazzo colpire il suo rivale con quello che sembra un piede di porco, o una spranga, e poi tirare fuori dai pantaloni un coltello. I ragazzi si sono allontanati quando i due si stavano spintonando sul bordo della carreggiata dicendo che avrebbero chiamato subito i carabinieri.

Il video è stato pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 12 febbraio, dalla pagina social Welcome to Favelas. Il solo dato riportato è che che lite sarebbe avvenuta lungo una strada di Desio. Il filmato inizia con l'inquadratura di un giovane con una felpa nera che colpisce un uomo con il giubbotto blu con una spranga. L'arma viene, poi, gettata a terra e provoca la caduta di un passante che stava sopraggiungendo a bordo di una motocicletta.

Il motociclista pare non essersi ferito in modo grave, ma intanto il ragazzo con la felpa nera ha estratto dai pantaloni un coltello e ha iniziato a minacciare il rivale. I due discutono, si spintonano, il tutto in mezzo alla carreggiata con il traffico fortemente rallentato a causa di quella violenta lite.

L'auto con a bordo i giovani si allontana, mentre uno di loro continua a riprendere la scena. Nessuno interviene, anche perché appunto uno dei due litiganti era armato con un coltello, ma dicono di chiamare subito i carabinieri a cui poi avrebbero mostrato il filmato che avevano appena girato.